Fortes chuvas nas últimas 24 horas provocam enxurrada e arrastam maquinários na ponte do Rio Guarita

O volume severo de chuva acumulado nas últimas 24 horas causou uma elevação repentina e violenta no nível do Rio Guarita, resultando em um grave prejuízo para as obras de infraestrutura da região na tarde deste domingo entre Erval Seco e Redentora. A força descontrolada da correnteza atingiu diretamente o canteiro de obras da nova ponte sobre o rio.

De acordo com informações de funcionários da empresa terceirizada responsável pela execução da obra, as águas arrastaram equipamentos pesados que estavam posicionados de forma estratégica para a reconstrução da estrutura. Entre os itens levados pela forte correnteza estão balsas estruturais, máquinas pesadas e diversos outros maquinários que compunham a logística dos trabalhos.

O impacto financeiro imediato é considerado expressivo: estimativas preliminares indicam que as perdas materiais e os danos aos equipamentos podem chegar à marca de R$ 10 milhões. Vídeos e registros feitos no local mostram o momento em que a força das águas cobriu o espaço e deslocou as estruturas pesadas rio abaixo.

Até o momento, não há informações sobre feridos. As equipes técnicas aguardam a estabilização do nível do rio e a melhora nas condições climáticas para realizar uma avaliação detalhada da estrutura da ponte e mensurar o real impacto no cronograma de entrega da obra.