Reajuste nos pedágios aumenta a despesa para quem viajar da Região Celeiro à capital

O motorista que parte da Região Celeiro com destino a Porto Alegre ou à Região Metropolitana geralmente opta por transitar na BR-386. A Rodovia Governador Leonel de Moura Brizola possui quatro praças de pedágio: km 203 em Victor Graeff; km 262 em Fontoura Xavier; km 375 em Paverama; e km 426 em Montenegro.

Desde a 0h desta sexta-feira (26/6), está em vigor a nova tabela de preços. O valor para carros subiu de R$ 5,50 para R$ 6,60. O aumento de 20% nos pedágios – que também abrange a BR-101 e a Freeway – foi autorizado pela diretoria colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 23 de junho. A tarifa não subia há mais de três anos.

Em 2025, a ANTT decidiu mudar a data do reajuste anual. Em vez de fevereiro, as alterações nos preços dos pedágios passaram a ocorrer em agosto. Entretanto, o reajuste previsto só aconteceu agora, dez meses depois.

NOVOS VALORES

- Automóveis, caminhonetes e furgões: R$ 6,60

- Motocicletas: R$ 3,30

- Caminhões e ônibus de dois eixos: R$ 13,20

- Veículos de três eixos: R$ 19,80

- Veículos de quatro eixos: R$ 26,40

- Veículos de cinco eixos: R$ 33,00

- Veículos de seis eixos: R$ 39,60

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