Gurias do Yucumã correm risco de encerrar atividades por falta de recursos

Mesmo apresentando bons resultados esportivos e sociais, o projeto corre o risco de parar por falta de recursos (Foto: Divulgação | Gurias do Yucumã)

Mesmo apresentando bons resultados esportivos e sociais, o projeto Gurias do Yucumã, sediado no distrito de São Pedro, em Tenente Portela, corre o risco de parar por falta de recursos.

O alerta é do coordenador dos trabalhos, o professor aposentado Ildo Scapini, que se emociona ao comentar as dificuldades enfrentadas para manter a equipe em atividade. Segundo ele, apesar da dedicação das atletas e da importância do projeto para a divulgação do Município e da região, os custos têm se tornado cada vez mais difíceis de suportar.

Como exemplo, Ildo Scapini cita a viagem programada para este fim de semana, quando a equipe das Gurias do Yucumã sairá de Tenente Portela às 22 horas deste sábado (27/6), sem parada durante o trajeto, com previsão de chegada a Porto Alegre por volta das 7 horas de domingo (28/6). O café da manhã será servido dentro do próprio ônibus.

Às 8 horas, a delegação deverá se apresentar no Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo. Às 10h30, o selecionado portelense entra em campo pelo Gauchão Feminino Sub-20, contra o Aimoré. Após a partida, o almoço será servido no estádio e, em seguida, a delegação iniciará o retorno a Tenente Portela. A previsão é de que o grupo jante por volta das 22 horas, na Casa do Atleta, no bairro Operário.

De acordo com o levantamento apresentado pelo professor Ildo Scapini, somente esta viagem terá um custo de aproximadamente R$ 6,2 mil. O valor inclui R$ 5 mil com o ônibus da Roquetur, R$ 300,00 com café da manhã e R$ 900,00 com almoço. A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) repassa uma ajuda de custo de R$ 1,2 mil – o que ainda deixa um prejuízo de cerca de R$ 5 mil apenas neste compromisso.

Diante desse cenário, Ildo Scapini afirma que está cada vez mais difícil manter o projeto. Segundo ele, sem apoio, incentivo e recursos, a continuidade das atividades fica comprometida.

— Praticamente impossível seguir com um projeto que tanto divulga o Município de Tenente Portela e a região. Sem apoio, sem incentivo e sem recursos, teremos que encerrar as atividades logo, logo — lamentou o professor.

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