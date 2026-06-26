Domingo, 28 de Junho de 2026
14°C 17°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Saúde debate estratégias para prevenção de quedas em idosos durante simpósio na Alesc

Foto: Robson Valente/Ascom SESRepresentantes da Secretaria de Estado da Saúde (SES) participaram, nesta quinta-feira, 25, do II Simpósio Catarinens...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
26/06/2026 às 23h15
Saúde debate estratégias para prevenção de quedas em idosos durante simpósio na Alesc
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Robson Valente/Ascom SES

Representantes da Secretaria de Estado da Saúde (SES) participaram, nesta quinta-feira, 25, do II Simpósio Catarinense de Prevenção de Quedas em Pessoas Idosas, realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc), em Florianópolis.

O evento reuniu profissionais da saúde, gestores, pesquisadores e representantes da sociedade para debater e compartilhar experiências sobre políticas públicas voltadas à prevenção de quedas e ao envelhecimento saudável da população idosa.

“Santa Catarina conta com a Linha de Cuidado da Pessoa Idosa, que é encaminhada às regionais de saúde e aos municípios. Com esse trabalho, fortalecemos as ações de prevenção e promoção da saúde e conseguimos proporcionar mais qualidade de vida aos idosos catarinenses”, salientou a Gerente de Atenção, Promoção e Prevenção à Saúde da DAPS, Maria Catarina da Rosa.

A médica de família e comunidade Raiane de Mello Schwinden esteve presente durante o Fórum de Políticas Públicas: Linha de Cuidado e Prevenção de Quedas em Santa Catarina. No painel, ela apresentou as ações desenvolvidas pela pasta, além das perspectivas futuras para o fortalecimento das estratégias de prevenção de quedas no estado.

“A participação da Secretaria de Estado da Saúde é de grande relevância para o alinhamento de estratégias intersetoriais de promoção do envelhecimento saudável e da construção de políticas públicas voltadas à proteção e ao cuidado dos idosos”, destacou a médica.

O simpósio teve ainda como foco a atualização técnica sobre estratégias de prevenção de quedas, além de fortalecer a articulação entre políticas públicas, serviços de saúde, assistência social e demais áreas envolvidas no cuidado à pessoa idosa.

Mais informações:
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail:  [email protected]
Nos siga no Instagram @saude.sc

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Rovena Rosa/Agência Brasil
Saúde Há 12 horas

Hospital universitário no Rio inaugura era de UTIs Inteligentes no SUS

Unidade pode diminuir tempo de tratamento e fila de espera

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo
Saúde Há 1 dia

São Paulo tem três novos casos de sarampo confirmados em bebês

Os infectados não tinham registro de viagens recentes

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 1 dia

Estado inaugura 16 novos leitos no CEPON e amplia em 25% a capacidade de internação

Foto: Secom Gov SCO Governo do Estado inaugurou nesta sexta-feira, 26, 16 novos leitos de enfermaria no Centro de Pesquisas Oncológicas (CEPON), am...
Saúde Há 1 dia

Ministério da Saúde inicia projeto-piloto com semaglutida no SUS

Serão atendidos pacientes com obesidade do Rio Grande do Sul

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Há 2 dias

Anvisa proíbe plataforma de consulta online e entrega de medicamento

A Voy oferece tratamento para obesidade com canetas emagrecedoras

Tenente Portela, RS
14°
Chuva
Mín. 14° Máx. 17°
14° Sensação
2 km/h Vento
98% Umidade
100% (82.45mm) Chance chuva
07h25 Nascer do sol
17h50 Pôr do sol
Segunda
15° 13°
Terça
18° 14°
Quarta
17° 16°
Quinta
15°
Sexta
12°
Últimas notícias
Esportes Há 3 horas

Congo vence de virada e segue na Copa, assim como Colômbia e Portugal
Esportes Há 3 horas

Inglaterra sobra no 2º tempo, vence Panamá e avança em 1º no Grupo L
Esportes Há 8 horas

Brasil faz penúltimo treino e viaja para o Texas onde enfrenta Japão
Vice-governador Há 8 horas

Governo do Estado entrega melhorias na ERS-786, em Balneário Pinhal
Internacional Há 8 horas

Brasil inicia operações de busca e resgate após terremoto na Venezuela

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 +0,03%
Euro
R$ 5,88 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 327,751,18 +0,14%
Ibovespa
173,295,14 pts 0.76%
Mega-Sena
Concurso 3024 (27/06/26)
13
39
42
44
47
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3721 (27/06/26)
01
03
04
05
07
08
10
11
12
14
15
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2942 (26/06/26)
02
15
18
20
27
29
35
43
48
51
63
69
74
76
78
81
84
96
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2975 (26/06/26)
07
08
22
25
42
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias