Saúde debate estratégias para prevenção de quedas em idosos durante simpósio na Alesc

Foto: Robson Valente/Ascom SES

Representantes da Secretaria de Estado da Saúde (SES) participaram, nesta quinta-feira, 25, do II Simpósio Catarinense de Prevenção de Quedas em Pessoas Idosas, realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc), em Florianópolis.

O evento reuniu profissionais da saúde, gestores, pesquisadores e representantes da sociedade para debater e compartilhar experiências sobre políticas públicas voltadas à prevenção de quedas e ao envelhecimento saudável da população idosa.

“Santa Catarina conta com a Linha de Cuidado da Pessoa Idosa, que é encaminhada às regionais de saúde e aos municípios. Com esse trabalho, fortalecemos as ações de prevenção e promoção da saúde e conseguimos proporcionar mais qualidade de vida aos idosos catarinenses”, salientou a Gerente de Atenção, Promoção e Prevenção à Saúde da DAPS, Maria Catarina da Rosa.

A médica de família e comunidade Raiane de Mello Schwinden esteve presente durante o Fórum de Políticas Públicas: Linha de Cuidado e Prevenção de Quedas em Santa Catarina. No painel, ela apresentou as ações desenvolvidas pela pasta, além das perspectivas futuras para o fortalecimento das estratégias de prevenção de quedas no estado.

“A participação da Secretaria de Estado da Saúde é de grande relevância para o alinhamento de estratégias intersetoriais de promoção do envelhecimento saudável e da construção de políticas públicas voltadas à proteção e ao cuidado dos idosos”, destacou a médica.

O simpósio teve ainda como foco a atualização técnica sobre estratégias de prevenção de quedas, além de fortalecer a articulação entre políticas públicas, serviços de saúde, assistência social e demais áreas envolvidas no cuidado à pessoa idosa.

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