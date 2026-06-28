Licitações para a 49ª Expointer estão na Agenda Celic da semana

O edital para concessão e exploração dos serviços de estacionamento e bilheteria para a Expointer 2026 está entre as 34 licitações previstas na Agenda Celic para o período de 29 de junho a 3 de julho. A agenda é organizada pelo governo do Estado, por meio da Central de Licitações (Celic) , vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

Solicitado pelo Parque de Exposições Assis Brasil, o edital prevê a concessão onerosa do direito de uso para administrar a venda e o controle de ingressos para o acesso de pedestres e a operação do acesso de veículos ao parque durante a 49ª edição do evento, que ocorre de 29 de agosto a 6 de setembro, em Esteio.

A licitação será realizada via pregão eletrônico às 9h30 de quarta-feira (1º/7). O edital tem valor orçado em R$ 6,7 milhões e o julgamento será feito via pregão invertido, com a empresa vencedora sendo a que oferecer o maior percentual de desconto, entendido como o percentual de acréscimo que o licitante se propõe a pagar sobre o valor estimado pela administração.

Escola em Novo Hamburgo

Também está previsto edital que irá, entre outros aspectos, construir uma nova escola estadual de ensino médio em Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Solicitada pela Secretaria da Educação (Seduc), a escola ficará localizada na esquina das ruas Rudolfo Reinaldo Terra e José Corrêa Filho, no bairro Santo Afonso.

A licitação será realizada no regime de contratação integrada, em que a empresa vencedora ficará encarregada de elaborar os projetos básico e executivo de arquitetura e engenharia, providenciar as aprovações legais e executar toda a obra. O edital também prevê a implantação da entrada de energia elétrica com subestação e a utilização da metodologia Building Information Modeling (BIM) para o desenvolvimento dos projetos. A concorrência eletrônica para seleção da empresa está prevista para as 9h30 de quinta-feira (2/7). Com valor de contratação estimado em R$ 25,6 milhões, a empresa vencedora será a que oferecer o menor preço.

Outras licitações

A Agenda Celic desta semana prevê, ainda, editais para contratação de postos de trabalho, aquisição de equipamentos de informática, móveis, veículos, materiais de higiene e limpeza, materiais de laboratório, entre outros. Os certames são realizados com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo do Estado. Podem participar dos processos as empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e visa ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.