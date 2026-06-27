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Trigo apresenta retração significativa da área a ser cultivada nesta safra no RS

Semeadura avançou e alcança cerca de 70% da área projetada

Por: Editoria Local Fonte: Emater-Ascar
27/06/2026 às 15h48
Trigo apresenta retração significativa da área a ser cultivada nesta safra no RS
Lavouras de trigo implantadas estão com bom estabelecimento e desenvolvimento vegetativo inicial, e emergência uniforme (Foto: Diones Roberto Becker)

A semeadura do trigo avançou na maior parte das regiões produtoras e alcança cerca de 70% da área projetada, favorecida pela redução dos volumes pluviométricos nas últimas semanas, embora áreas com elevada umidade do solo ainda apresentem ritmo mais lento. As lavouras implantadas estão com bom estabelecimento e desenvolvimento vegetativo inicial, e emergência uniforme.

 A cultura de trigo apresenta retração significativa da área a ser cultivada nesta safra no Estado. A estimativa da Emater-Ascar projeta 814.220 hectares, redução aproximada de 30% em relação aos 1.166.163 hectares cultivados em 2025. Apesar do recuo, o trigo permanece como o principal cereal de inverno do RS. A produtividade média projetada é de 2.701 quilos por hectare, e produção estimada de 2,2 milhões de toneladas.

A redução da área cultivada é reflexo da combinação de menor rentabilidade, custos de produção elevados, restrições de crédito e maior percepção de risco climático para o ciclo de inverno. Também se observa redução do nível tecnológico em parte das áreas, como racionalização do uso de insumos e maior utilização de sementes salvas.

 

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