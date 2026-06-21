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PRF de Sarandi apreende 76 quilos de maconha

Fato ocorreu na tarde de sábado (20/6)

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
21/06/2026 às 18h29
PRF de Sarandi apreende 76 quilos de maconha
Entorpecente, que estava distribuído em vários fardos, era transportado no porta-malas de uma GM Tracker (Foto: Divulgação | PRF)

Em uma ação de combate ao crime, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), de Sarandi, apreendeu 76 quilos de maconha. O fato ocorreu na tarde de sábado (20/6), na BR-386.

O entorpecente – que estava distribuído em vários fardos – era transportado no porta-malas de uma GM Tracker. O veículo despertou suspeitas ao cruzar em frente à Unidade Operacional de Sarandi. Os PRFs iniciaram o acompanhamento até abordar a camioneta com placas de Curitiba/PR.

O motorista, de 29 anos e natural da capital gaúcha, disse que levaria a droga para a Região Metropolitana de Porto Alegre. Ele foi preso e apresentado, juntamente com a Tracker e a carga apreendida, na Delegacia de Polícia Civil.

A PRF informou que o homem possui antecedentes criminais por receptação de veículos.

 

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