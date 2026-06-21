Domingo, 21 de Junho de 2026
6°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

EUA e Irã negociam na Suíça em meio ao impasse com Israel no Líbano

Trump volta a ameaçar bombardear Irã; que reage a declarações

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/06/2026 às 18h55

Representantes dos Estados Unidos (EUA) e do Irã realizaram, neste domingo (21), na Suíça, a primeira reunião de negociações após assinatura de memorando de entendimento para um acordo de paz abrangente no Oriente Médio .

Com duração de 80 minutos, a reunião ocorreu em meio ao impasse da guerra no Líbano entre o Hezbollah e Israel. A delegação iraniana afirmou aos norte-americanos que o acordo final só poderá ser alcançado com o fim da guerra em todas as frentes, incluindo o Líbano.

Após Israel atacar o Líbano nesse sábado (20), Irã anunciou o fechamento do Estreito de Ormuz que , de acordo com o memorando de entendimento, deveria ficar com o tráfego livre pelos próximos 60 dias.

O porta-voz do ministério das relações exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei, afirmou que o encontro na Suíça visou implementar os acordos previstos no memorando, destacando a necessidade de acabar com o conflito no Líbano.

“Sem a implementação dessas disposições, especialmente o parágrafo 1 (encerramento da guerra em todas as frentes, incluindo o Líbano), não é possível prosseguir para a fase de negociação do acordo final”, disse o porta-voz, em uma rede social.

Baqaei informou ainda que foram discutidas as isenções para exportação de petróleo do Irã, hoje bloqueadas por sanções dos EUA, assim como as medidas para liberação de fundos iranianos congelados no exterior, também alvo de sanções econômicas.

Trump ameaça Irã

Em meio às negociações na Suíça, o presidente Donald Trump voltou a ameaçar bombardear o Irã, responsabilizando o Hezbollah pela situação no Líbano.

“O Irã deve impedir imediatamente que seus agentes bem pagos no Líbano causem problemas. Se não o fizerem, atacaremos o Irã com muita força novamente, assim como fizemos na semana passada, só que com mais força!”, disse o presidente estadunidense.

O chefe do Parlamento iraniano, MB Ghalibaf, que lidera as negociações na Suíça, reagiu à declaração de Donald Trump.

“Não levamos em conta as ameaças dos americanos. É melhor que tomem cuidado com suas declarações; nossas forças armadas estão prontas para responder de outra maneira. Por mais que falem, somos nós que agimos”, respondeu Ghalibaf, também em uma rede social.

Antes de Trump ameaçar o Irã, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, que lidera a delegação da Casa Branca na Suíça, afirmou que as negociações tiveram “grande progresso” nos últimos dias, demostrando otimismo na “diplomacia” para “transformar” o Oriente Médio.

“O que o presidente [Trump] nos pediu foi que virássemos a página, que transformássemos nosso relacionamento com o povo do Irã”, disse Vance à jornalistas antes da reunião com a delegação iraniana.

Israel promete manter ocupação no Líbano

Enquanto o Irã cobra os EUA para forçar o aliado Israel a sair do Líbano, o governo de Tel Aviv segue mantando a posição de que o exército israelense vai manter suas posições no sul do Líbano.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse que o país tem liberdade para agir no Líbano “sem restrições” para eliminar “ameaças”, com a manutenção de tropas no território libanês.

“Como o primeiro-ministro Netanyahu e eu esclarecemos - Israel não se retirará da zona de segurança no Líbano”, disse Katz, em uma rede social.

Hezbollah

O grupo político militar libanês Hezbollah afirmou, também nesse domingo, que qualquer violação da ocupação de Israel no Líbano será respondida pelo grupo.

O secretário geral do grupo xiita, Sheikh Naim Qassem, divulgou comunicado afirmando que Israel deve deixar o Líbano.

Qassem ressaltou que os Estados Unidos são capazes, se quiserem, de obrigar Israel a interromper suas agressões, considerando que é o apoio dos EUA que permitiu que a ocupação de Israel avançasse no Líbano.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Internacional Há 3 horas

Bolívia: caem bloqueios após estado de exceção e acordo com sindicato

País entre em nova fase da crise política após 50 dias de bloqueios
Internacional Há 12 horas

Colômbia vai às urnas neste domingo eleger presidente para 2026-2030

Segundo turno é entre esquerda governista e direita pró Trump
Internacional Há 3 dias

Brasil e Quênia defendem parcerias com China em meio a críticas do G7

Potências apontam Pequim como fator de desequilíbrio econômico mundial
Internacional Há 3 dias

Fujimori se aproxima da presidência do Peru e Sánchez convoca protesto

99,3% dos votos já foram apurados, com 50,1% para candidada de direita
Internacional Há 3 dias

Estreito de Ormuz terá gestão definida por Irã, Omã e países do Golfo

Acordo entre EUA e Irã prevê fim das guerras no Líbano e em Gaza

Tenente Portela, RS
11°
Tempo limpo
Mín. Máx. 18°
10° Sensação
1.59 km/h Vento
88% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h24 Nascer do sol
17h49 Pôr do sol
Segunda
14°
Terça
11°
Quarta
12°
Quinta
14°
Sexta
15°
Últimas notícias
Esportes Há 2 horas

Hugo Calderano cai na final e perde chance do tri no WTT da Eslovênia
Esportes Há 2 horas

Lucas Paquetá: "Ficamos muito felizes com a volta do Neymar
Internacional Há 2 horas

EUA e Irã negociam na Suíça em meio ao impasse com Israel no Líbano
Reta final Há 2 horas

Jovens de 15 a 19 anos têm até 30 de junho para se vacinarem contra HPV
BR-386 Há 2 horas

PRF de Sarandi apreende 76 quilos de maconha

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 +0,00%
Euro
R$ 5,91 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 347,830,94 +0,91%
Ibovespa
168,333,61 pts 0.03%
Mega-Sena
Concurso 3021 (20/06/26)
16
19
22
24
46
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3716 (20/06/26)
01
02
04
05
07
11
12
15
17
18
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2939 (20/06/26)
09
11
14
17
19
20
28
30
45
49
54
64
65
67
70
76
81
89
95
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2972 (20/06/26)
06
10
34
38
42
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias