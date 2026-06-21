Em 14 anos, mortes no trânsito por causa de álcool diminuem 19,5%

A taxa de mortes no trânsito relacionadas com o consumo de bebida alcoólica caiu 19,5% no Brasil entre os anos de 2010 e 2024. A análise, divulgada na sexta-feira (19/6), Dia Nacional da Lei Seca, foi feita pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (CISA), referência nacional no tema.
Para se ter uma ideia, em 2010, o número era de 15 mil mortes. Em 2024, foram 13.075. No entanto, o estudo pondera que a quantidade voltou a subir a partir de 2020 (quando 11.600 pessoas perderam a vida).
Referência no mundo
Segundo a coordenadora do CISA, Mariana Thibes, a Lei Seca não deixou de funcionar e é uma legislação que serve de referência para o mundo ao reduzir os acidentes de trânsito e salvar vidas no Brasil.
— Essa redução foi da ordem de mais de 30%, desde que a lei surgiu (em 2008) até os últimos anos — afirmou Mariana Thibes. Ela concorda, no entanto, que há uma perda de fôlego em vista de “novos desafios”. A Lei Seca começou a apresentar menos eficiência, conforme revelam os números. — A gente vinha observando uma curva constante de queda até 2019, e a partir daí a taxa de mortes começou a crescer depois da pandemia — acrescentou.
A coordenadora do CISA explica que isso ocorreu porque, embora a fiscalização tenha aumentado nos últimos anos, as formas de burlar também ficaram cada vez mais sofisticadas. — As pessoas conseguem se comunicar, usar aplicativos e saber onde estão acontecendo as fiscalizações — lamenta Mariana Thibes.
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