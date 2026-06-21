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João Fonseca fica com o vice na chave de duplas do ATP 500 de Halle

Brasileiro, atuando ao lado do alemão Daniel Altmaier, foi derrotado

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/06/2026 às 14h51

Na manhã deste domingo (21), a parceria formada pelo brasileiro João Fonseca e pelo alemão Daniel Altmaier acabou derrotada na decisão da chave de duplas do ATP 500 de Halle, na Alemanha, obra dos franceses Theo Arribage e Albano Olivetti, que venceram por 2 sets a 0, parciais de 7/6(7/2) e 6/4, em 1h22 de partida.

Fonseca e Altmaier inicialmente haviam sido derrotados ainda no qualificatório pelo americano Robert Galloway e o australiano John Peers, mas acabaram herdando uma vaga com a desistência do tenista australiano Nick Kyrgios, que fazia dupla com Mattia Bellucci, da Itália. Daí em diante, emendaram três vitórias até chegar à final.

Na chave de simples, Fonseca foi eliminado na estreia, ao perder para o alemão Yannick Hanfmann, número 59 do mundo, por 2 sets a 0.

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