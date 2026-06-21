Curaçao conquista primeiro ponto nas Copas ao frear o Equador: 0 a 0

Um roteiro parecido com o do confronto entre Espanha e Cabo Verde, na rodada inaugural da Copa do Mundo de 2026, rendeu a Curaçao seu primeiro ponto na história das Copas . Na noite deste sábado (20), com grande atuação de um goleiro (no caso Eloy Room, de 37 anos), a seleção estreante segurou o 0 a 0 com o Equador, em Kansas City e chega à última rodada da chave ainda com chances de classificação. Tanto Curaçao quanto Equador somam um ponto, a Costa do Marfim tem três e a Alemanha, já classificada, tem seis.

O jogo foi uma grande exibição de Eloy Room, que depois de sofrer sete gols da Alemanha na estreia, teve atuação espetacular, com 15 defesas, sendo escolhido o melhor em campo. A defesa mais impressionante foi no primeiro tempo, quando Enner Valencia surgiu livre, dentro da área e o goleiro defendeu o chute forte do atacante do Internacional.



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Na segunda etapa, o Equador seguiu tendo a posse (75% do tempo) e finalizando (26 chutes a gol no total), mas sem eficiência. Curaçao até se arriscou no ataque e teve algumas chances de marcar.

Mas o 0 a 0 se manteve no placar, para alegria de um lado e decepção do outro. Na última rodada, no dia 25, o Equador encara a Alemanha em Nova Jersey, enquanto Curaçao enfrenta a Costa do Marfim na Filadélfia.