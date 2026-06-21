Domingo, 21 de Junho de 2026
6°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Vozinha e Cabo Verde voltam aos gramados contra o Uruguai

Empate com a Espanha transformou goleiro em celebridade da Copa

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/06/2026 às 11h21

A seleção de Cabo Verde volta a campo neste domingo (21) para uma partida contra o Uruguai, na segunda rodada da Copa do Mundo 2026. O jogo será em Miami, nos Estados Unidos, às 19h, e as atenções estarão voltadas ao experiente goleiro Vozinha, que se tornou uma das estrelas da primeira fase do Mundial.

O defensor foi um dos protagonistas do empate em 0x0 com a Espanha , na estreia das seleções pelo Grupo H, na última segunda-feira (15).

⚽ Fique por dentro das partidas e resultados. Veja a tabela de pontos por grupos

A sequência espetacular de defesas que segurou o resultado contra uma das maiores potências do futebol fez com que Vozinha se transformasse em uma celebridade, que acumula mais de 14 milhões de seguidores no Instagram .

“Tem sido realmente incrível, não esperava por isso. Não sei como é que vou continuar a ser a mesma pessoa e o mesmo Vozinha de sempre. Mas gostaria de agradecer a todos que aderiram a isso, a todos os seguidores, a todos os brasileiros e a todas as pessoas que fizeram isso acontecer”, disse em entrevista exclusiva aos canais Telesur e TV Brasil .

Para o próximo jogo, ele pretende manter a concentração e disciplina que une os Tubarões, como se chamam os jogadores de Cabo Verde.

"Estamos felizes, mas isso [a Copa] ainda não acabou", ponderou. "Conhecemos a qualidade do nosso grupo, assim como as limitações, mas sabemos que podemos competir com qualquer seleção e que tudo pode acontecer em 90 minutos [de partida]”.

Inspiração

Hoje com 40 anos, Vozinha nasceu Josimar José Évora Dias, na cidade de Mindelo. O pai, fanático por futebol, batizou o menino com o nome do lateral brasileiro que atuava na Copa do Mundo de 1986, também disputada no México . Agora, é ele quem inspira torcedores.

O goleiro diz se emocionar ao perceber a influência dos Tubarões Azuis sobre crianças e jovens cabo-verdianos. "Somos um país que não temos muitas referências, isso é um erro, mas está mudando, graças às forças da federação e dos jogadores".

Ele lembra da trajetória, na Ilha de São Vicente, jogando bola nas ruas do bairro.

"Passava mais tempo no campo do que em casa. Estava sempre jogando duas ruas atrás da minha casa ou na outra mais abaixo", contou.

Ele também se recorda do sonho de ser profissional, que exigiu dedicação. "Perdi uma parte da minha infância e juventude, mas sou grato a tudo".

A sua caminhada no esporte, no entanto, não foi linear, e ele só começou a jogar profissionalmente aos 25 anos , quando muitos goleiros estão no auge. Por se considerado baixo, muitas vezes, perdeu espaço para atletas mais altos. Apesar dos revezes, Josimar não desistiu. "Sempre fui muito disciplinado e focado".

Com o futebol, Vozinha conta que conseguiu ajudar a família. Entre as conquistas, destaca a possibilidade construir uma casa para a mãe e cuidar da avó que o criou, mas sofreu os últimos anos com Alzheimer.

"O futebol deu-me tudo. Deu-me condições de ajudar a minha família e de me tornar quem eu sou", afirmou.

Cultura brasileira

A relação com o Brasil também marca a trajetória do goleiro cabo-verdiano. Além da influência no futebol, ele destaca a cultura brasileira presente no arquipélago. O avô, recorda, era fã de Roberto Carlos, enquanto ele cita Ivete Sangalo, Cidade Negra e Revelação.

Segundo o goleiro, gerações cresceram acompanhando novelas e ouvindo artistas brasileiros, apesar dele ser "um pau mesmo" e preferir zouk, um ritmo caribenho que se dança a dois.

O cabo-verdiano, que tem um irmão brasileiro, no Recife , professor de matemática, também aproveitou a entrevista para agradecer ao apoio da torcida do Brasil.

"Os brasileiros sempre tiveram um grande carinho por nós, é incrível, não esperava, não tenho palavras [para agradecer] a todos".

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 3 horas

Confira os jogos da Copa do Mundo deste domingo

Equilíbrio marca grupos G e H antes da rodada de hoje
Esportes Há 12 horas

Alemanha vira sobre a Costa do Marfim e garante vaga na próxima fase

Equipe alemã faz dois gols na segunda etapa e confirma classificação

 (Foto: Perfil pessoal Instagram Cassia Souza)
Esporte Há 16 horas

Gurias do Yucumã Flamengo terão uma mulher no comando técnico

Treinadora Cássia Souza, de São Paulo, assumirá a equipe profissional no início de julho e marcará um momento histórico para o clube
Esportes Há 16 horas

Raphinha tem lesão na coxa constatada; prazo para retorno é incerto

Seleção ainda tem um jogo na primeira fase da Copa, contra a Escócia
Esportes Há 16 horas

Com 4 surfistas, Brasil segue na briga pela etapa de Saquarema

Irmãos Samuel e Miguel Pupo, Yago Dora e João Chianca ainda têm chance

Tenente Portela, RS
13°
Tempo limpo
Mín. Máx. 18°
12° Sensação
2.19 km/h Vento
66% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h24 Nascer do sol
17h49 Pôr do sol
Segunda
14°
Terça
11°
Quarta
12°
Quinta
14°
Sexta
15°
Últimas notícias
Saúde Há 6 minutos

Após cirurgia, cacique Raoni segue com boa evolução clínica em UTI
Saúde Há 6 minutos

Cacique Raoni é submetido a cirurgia intestinal e segue na UTI
Esportes Há 41 minutos

Vozinha e Cabo Verde voltam aos gramados contra o Uruguai
Geral Há 41 minutos

Aposta do Rio de Janeiro ganha prêmio de R$ 39,4 milhões da Mega-Sena
Planejamento Há 1 hora

Agenda Celic destaca leilão de 100 veículos recuperáveis da frota do governo do Estado, na terça (23)

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 +0,00%
Euro
R$ 5,91 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 349,140,44 +1,29%
Ibovespa
168,333,61 pts 0.03%
Mega-Sena
Concurso 3021 (20/06/26)
16
19
22
24
46
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3716 (20/06/26)
01
02
04
05
07
11
12
15
17
18
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2939 (20/06/26)
09
11
14
17
19
20
28
30
45
49
54
64
65
67
70
76
81
89
95
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2972 (20/06/26)
06
10
34
38
42
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias