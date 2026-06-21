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Japão goleia a Tunísia e acirra briga pela liderança do grupo F: 4 a 0

Seleção asiática chega à última rodada empatada em quase tudo com a Ho

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/06/2026 às 14h15

Se a Holanda impressionou goleando a Suécia, o Japão não ficou para trás. Na madrugada deste domingo (21), os nipônicos golearam a Tunísia por 4 a 0, em Monterrey, no México e agora têm campanha quase idêntica à dos holandeses, com quem empataram por 2 a 2 na primeira rodada do grupo F da Copa do Mundo de 2026. Ambos somam quatro pontos e quatro gols de saldo, com a Holanda ficando à frente por ter marcado um gol a mais. A rodada decisiva da chave que cruza com o grupo do Brasil na próxima fase acontece na quinta-feira.

A partida foi um recital de futebol do Japão. O primeiro gol saiu logo aos três minutos. Nakamaura foi lançado na ponta esquerda, avançou e cruzou rasteiro. Kamada, embolado com os zagueiros tunisianos, desviou para o gol para marcar.

A seleção japonesa esteve muito próxima do gol por duas vezes, mas o zagueiro Bronn impediu um gol certo de Ueda praticamente em cima da linha e depois o goleiro Dahmen fez uma defesaça literalmente em cima da linha, em lance que teve que ser confirmado pela tecnologia do chip dentro da bola, que mostrou que ela entrou quase inteiramente.

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No entanto, aos 31, não teve escapatória: Ueda arriscou da entrada da área, pelo lado direito e acertou um chutaço sem chances para Dahmen.

Na volta para o segundo tempo, o Japão seguiu controlando o jogo e naturalmente chegou às redes mais duas vezes: aos 24, após bela triangulação pelo meio, Ito apareceu livre na cara do gol e tocou na saída do goleiro para ampliar.

Aos 38, outra jogada bem trabalhada pela direita terminou em cruzamento para Ueda finalizar de cabeça, no contrapé da zaga, para marcar o segundo dele e dar números finais à partida.

A Tunísia, já eliminada da Copa, faz seu último jogo diante da Holanda, em Kansas City. Japão e Suécia (que tem três pontos) medem forças em Dallas, com ambas podendo até terminar em primeiro na chave, a depender dos resultados. Os dois primeiros deste grupo enfrentam os dois primeiros do grupo do Brasil na primeira fase de mata-mata. Com a atual classificação, os confrontos seriam Brasil x Japão e Holanda x Marrocos.

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