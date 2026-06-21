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Jovens de 15 a 19 anos têm até 30 de junho para se vacinarem contra HPV

A Secretaria da Saúde (SES) alerta que está na reta final a estratégia extraordinária de vacinação contra o papilomavírus humano (HPV) voltada a ad...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
21/06/2026 às 16h00
Jovens de 15 a 19 anos têm até 30 de junho para se vacinarem contra HPV
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A Secretaria da Saúde (SES) alerta que está na reta final a estratégia extraordinária de vacinação contra o papilomavírus humano (HPV) voltada a adolescentes de 15 a 19 anos que não receberam o imunizante anteriormente. O prazo para procurar uma unidade de saúde e garantir a vacina, de dose única, termina em 30 de junho.

A iniciativa foi lançada pelo Ministério da Saúde no ano passado com o objetivo de ampliar o resgate vacinal desse público, oferecendo uma nova oportunidade de proteção contra o vírus e os cânceres a ele associados. A orientação é que todos os jovens nessa faixa etária que ainda não foram vacinados procurem os serviços de saúde dos municípios o quanto antes.

A vacina contra o HPV é considerada a principal forma de prevenção contra o câncer de colo do útero, além de proteger contra outros tipos de câncer – como os de ânus, pênis, boca e orofaringe. No calendário nacional de vacinação de rotina, o imunizante é ofertado regularmente, em dose única, para meninas e meninos de 9 a 14 anos. Nos casos em que não for possível confirmar o histórico vacinal, o adolescente deve ser considerado como não vacinado e receber a dose.

O HPV é a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo e pode ser associada a praticamente todos os casos de câncer de colo do útero. A vacina disponível na rede pública é segura, eficaz e protege contra os principais tipos do vírus.

Oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a vacina quadrivalente protege contra os tipos 6, 11, 16 e 18 do HPV. Os tipos 6 e 11 são considerados de baixo risco e estão associados ao surgimento de verrugas genitais. Já os tipos 16 e 18 são de alto risco e podem evoluir para câncer, sendo responsáveis por cerca de 70% dos casos relacionados à doença.

Cobertura vacinal

A meta de cobertura para a vacinação contra o HPV entre crianças e adolescentes de 9 a 14 anos é de 90%. Dados recentes indicam avanço na imunização, especialmente entre o público feminino. Em 2025, a cobertura alcançou 90,67% entre meninas e 79,10% entre meninos. Em 2024, os índices foram de 87,10% no público feminino e 71,11% no masculino.

Apesar da melhora, a SES reforça a importância de ampliar a vacinação entre os meninos e de aproveitar a estratégia extraordinária para alcançar adolescentes mais velhos que ainda não se imunizaram.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

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