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Confira os jogos da Copa do Mundo deste domingo

Equilíbrio marca grupos G e H antes da rodada de hoje

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/06/2026 às 09h00

A Copa do Mundo de 2026 terá, neste domingo (21), quatro partidas válidas pela segunda rodada da fase de grupos. Os confrontos envolvem as chaves G e H. A rodada começa às 13h, com Espanha e Arábia Saudita, em Atlanta.

Às 16h, a Bélgica enfrenta o Irã, em Los Angeles. Mais tarde, às 19h, o Uruguai encara Cabo Verde, em Miami. O jogo entre Nova Zelândia e Egito será em Vancouver, às 22h.

Jogos deste domingo, 21 de junho

13h - Espanha x Arábia Saudita (Grupo H)

16h - Bélgica x Irã (Grupo G)

19h - Uruguai x Cabo Verde (Grupo H)

22h - Nova Zelândia x Egito (Grupo G)

Grupo G

Classificação após a primeira rodada:

Bélgica - 1 ponto

Irã - 1 ponto

Egito - 1 ponto

Nova Zelândia - 1 ponto

O Grupo G chega à segunda rodada com as quatro equipes tendo a mesma pontuação, após os empates em 1 a 1, entre Bélgica e Egito; e em 2 a 2, entre Irã e Nova Zelândia.

O fato de nenhuma seleção ter conseguido abrir vantagem embola o grupo, aumentando a importância dos jogos deste domingo para a definição da tabela.

Com um histórico recente bastante consistente em competições internacionais, a Bélgica enfrenta o Irã, equipe que costuma apresentar forte organização defensiva.

No outro confronto, Egito e Nova Zelândia também fazem um duelo direto, na disputa por vaga na próxima fase.

A equipe africana aposta na solidez tática e em valores individuais no setor ofensivo, enquanto a seleção da Oceania tende a priorizar o sistema defensivo.

Grupo H

Classificação após a primeira rodada:

Espanha - 1 ponto

Cabo Verde - 1 ponto

Arábia Saudita - 1 ponto

Uruguai - 1 ponto

A chave H também chega à segunda rodada com equilíbrio, após empate nos dois jogos da estreia. Espanha e Cabo Verde, pelo placar de 0 a 0; Arábia Saudita e Uruguai, em 1 a 1.

O cenário, portanto, mantém aberta a disputa pelas vagas na próxima fase.

A Espanha, uma das favoritas não só do grupo, mas também ao título, tende a fazer um jogo de controle da posse de bola para impor seu ritmo de jogo.

Já a Arábia Saudita deve adotar uma postura de cautela, evitando se expor a riscos diante de um time tecnicamente superior, como é o caso.

No outro confronto, o favoritismo uruguaio se deve não apenas ao elenco, mas também à tradição desse país em copas do Mundo.

Após o heroico empate diante da Espanha, Cabo Verde entrará em campo na expectativa de repetir o bom desempenho defensivo, em especial com seu goleiro Vozinha, apelido de Josimar José Évora Dias. Ele foi o nome do jogo de estreia, com suas defesas parando o ataque espanhol.

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