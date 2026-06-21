Domingo, 21 de Junho de 2026
6°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Maioria dos pacientes que importa remédios canábicos faz musculação

Praticantes de futebol figuram na penúltima posição entre pacientes

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/06/2026 às 15h25

Uma pesquisa inédita da Blis Data 2026 , a maior base de dados sobre pacientes canábicos da América Latina, aponta a musculação como a principal atividade praticada por quem faz esse tipo de tratamento com produtos importados. Ela aparece no topo da lista das modalidades mais populares, com 44%.

Levantar peso para trabalhar os músculos fica em primeiro lugar com forte predominância, já que a segunda colocada, a caminhada, soma apenas 9%. Corrida e pilates respondem, respectivamente, por 8,4% e 8%.

Na quinta colocação fica o ciclismo (6%). Em uma relação mais longa, de 10 posições, o futebol figura em penúltimo, isto é, 9º lugar.

A maioria (54%) dos participantes se exercita de três a cinco vezes por semana. Um quinto (20%) mantém-se ativo diariamente.

A Blis Data 2026 revela ainda as queixas mais comumente relatadas pelos pacientes canábicos. São elas: perda de foco (1°), sono ruim (2°) e estresse matinal (3°).

Outro dado importante diz respeito à utilização casada do medicamento canábico com outros, convencionais. Nesse caso, a parcela é de mais de 54%.

A plataforma elaborou o levantamento após filtrar mais de 75 mil cadastros seus, limitando-se a analisar somente os hábitos do grupo não sedentário, majoritário e que totaliza mais de 47 mil pessoas. Os cadastros são feitos voluntariamente e incluem questões sobre aspectos emocionais concernentes ao uso de medicamentos à base de cannabis sativa.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Saúde Há 39 minutos

Jovens de 15 a 19 anos têm até 30 de junho para se vacinarem contra HPV

A Secretaria da Saúde (SES) alerta que está na reta final a estratégia extraordinária de vacinação contra o papilomavírus humano (HPV) voltada a ad...
Saúde Há 4 horas

Semana Mundial da Alergia alerta para prevenção e diagnóstico

Ao menos 30% da população mundial têm algum tipo de alergia

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Há 5 horas

Após cirurgia, cacique Raoni segue com boa evolução clínica em UTI

Procedimento foi feito com técnica minimamente invasiva

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Há 5 horas

Cacique Raoni é submetido a cirurgia intestinal e segue na UTI

Procedimento foi feito com técnica minimamente invasiva

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 20 horas

Maternidade Darcy Vargas apresenta ferramenta para fortalecer a segurança nas unidades de saúde

Foto: Victória Lopes/SESA Maternidade Darcy Vargas (MDV) apresentou, nesta sexta-feira, 19, ao secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, o Cla...

Tenente Portela, RS
18°
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 18°
17° Sensação
2.28 km/h Vento
53% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h24 Nascer do sol
17h49 Pôr do sol
Segunda
14°
Terça
11°
Quarta
12°
Quinta
14°
Sexta
15°
Últimas notícias
Saúde Há 32 minutos

Jovens de 15 a 19 anos têm até 30 de junho para se vacinarem contra HPV
Esportes Há 1 hora

Alemanha vence e tira invencibilidade do Brasil na Liga das Nações
Saúde Há 1 hora

Maioria dos pacientes que importa remédios canábicos faz musculação
Esportes Há 2 horas

João Fonseca fica com o vice na chave de duplas do ATP 500 de Halle
Esportes Há 2 horas

Curaçao conquista primeiro ponto nas Copas ao frear o Equador: 0 a 0

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 +0,00%
Euro
R$ 5,91 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 350,129,67 +1,58%
Ibovespa
168,333,61 pts 0.03%
Mega-Sena
Concurso 3021 (20/06/26)
16
19
22
24
46
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3716 (20/06/26)
01
02
04
05
07
11
12
15
17
18
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2939 (20/06/26)
09
11
14
17
19
20
28
30
45
49
54
64
65
67
70
76
81
89
95
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2972 (20/06/26)
06
10
34
38
42
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias