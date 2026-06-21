Domingo, 21 de Junho de 2026
6°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Estudo revela preservação de tecidos de pterossauro por 113 milhões

Pterossauros eram répteis voadores que viveram ao lado dos dinossauros

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/06/2026 às 13h40

Um novo mecanismo global de fossilização capaz de preservar tecidos moles e até esteroides, moléculas orgânicas extremamente frágeis, em um pterossauro do período Cretáceo [era dos dinossauros] encontrado na Formação Romualdo, na Bacia do Araripe (CE) foi identificado por pesquisadores do Brasil, Austrália, Alemanha e Estados Unidos.

O estudo inédito, baseado em análises avançadas de geoquímica, microscopia e tomografia 3D, revela que bactérias oxidantes de enxofre desempenharam papel decisivo na mineralização rápida do fóssil, garantindo sua preservação tridimensional excepcional.

O trabalho reuniu especialistas de 15 instituições internacionais. O documento detalha análises de tomografia, geoquímica isotópica, microscopia eletrônica e espectrometria de massa.

“A preservação desse pterossauro é extraordinária. Estamos falando de tecidos e moléculas que, em condições normais, desapareceriam em poucos dias. O fato de termos acesso a esse nível de detalhe, mais de 100 milhões de anos depois, mostra como a Bacia do Araripe é um dos sítios fossilíferos mais importantes do planeta”, destaca entusiasmado o paleontólogo Alexander Kellner, do Museu Nacional, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), um dos autores do estudo.



A professora titular da Cátedra John Curtin e diretora fundadora do Centro de Geoquímica Orgânica e Isotópica da Austrália Ocidental na Universidade Curtin, Klitin Grici afirmou que as descobertas abrem uma nova janela para a formação de fósseis.

"Este fóssil é uma verdadeira cápsula do tempo — não apenas está lindamente preservado, mas, pela primeira vez, detectamos traços de esteroides em um pterossauro, fornecendo mais evidências de que essas criaturas provavelmente se alimentavam de peixes ou lulas", afirmou Klitin.

A pesquisa aponta que é um processo em “efeito dominó” no qual a decomposição inicial do animal cria microambientes químicos que alimentam microrganismos específicos. Esses micróbios desencadeiam uma sequência de precipitações minerais (sulfatos, fosfatos e múltiplas fases de carbonato), que selam o fóssil antes que tecidos e biomoléculas se degradem.

“Essa descoberta muda nossa compreensão sobre como fósseis excepcionais se formam. Mostramos que micróbios podem criar microambientes altamente eficientes para preservar tecidos e moléculas que normalmente desapareceriam em dias. O estudo comprova que a Bacia do Araripe continua revelando segredos extraordinários. Este trabalho reforça a importância científica e patrimonial da região”, avalia o professor Antônio Álamo Feitosa Saraiva, da Universidade Regional do Cariri.

" Os pterossauros eram répteis voadores que viveram ao lado dos dinossauros e foram os primeiros vertebrados a dominar o voo motorizado, com algumas espécies atingindo envergaduras gigantescas, acima dos 10 metros. O presente exemplar representa um indivíduo do grupo denominado de Anhangueridae e tinha perto de 8 metros de abertura alar", afirma o professor Renan Bantim, Curador do Museu de Plácido Cidade Nuvens, onde o exemplar está depositado.

Além da questão científica, cabe comemorar a parceria entre o Museu Nacional/UFRJ e a Universidade Regional do Cariri (URCA), vem de longa data e tem produzido achados espetaculares. Agora, através do Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação - INCT Paleovert - programa financiado pelo CNPq, temos a possibilidade de firmar parecerias como esta liderada pela Universidade Curtin da Austrália, e atuar na fronteira do conhecimento na pesquisa de organismos que há milhões de anos habitaram o nosso planeta" reforça Kellner.

O estudo foi publicado no dia 18 na revista iScience .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Educação Há 2 dias

Enamed será requisito para exercício da medicina no Brasil

Exame deverá ser aplicado semestralmente

 -
Educação Há 2 dias

Estado deposita mais de R$ 13 milhões em bolsas para estudantes do Programa Todo Jovem na Escola

O governo do Estado realizou, nesta sexta-feira (19/6), um novo pagamento do Programa Todo Jovem na Escola (TJE), beneficiando 79.765 estudantes do...
Educação Há 2 dias

Governo fixa em R$ 5,1 mil novo piso nacional do magistério

Lei altera também regra para reajuste anual
Educação Há 2 dias

IBGE: país tem 8,4 milhões de analfabetos, menor número desde 2016

Analfabetismo atinge mais a população mais velha, diz pesquisa

 (Foto: Divulgação)
Concurso Há 2 dias

Governo do Estado divulga resultados finais e homologa concurso do magistério

Documento foi publicado na edição extra Diário Oficial do Estado com a lista dos aprovados após a fase de recursos

Tenente Portela, RS
18°
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 18°
17° Sensação
2.28 km/h Vento
53% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h24 Nascer do sol
17h49 Pôr do sol
Segunda
14°
Terça
11°
Quarta
12°
Quinta
14°
Sexta
15°
Últimas notícias
Saúde Há 32 minutos

Jovens de 15 a 19 anos têm até 30 de junho para se vacinarem contra HPV
Esportes Há 1 hora

Alemanha vence e tira invencibilidade do Brasil na Liga das Nações
Saúde Há 1 hora

Maioria dos pacientes que importa remédios canábicos faz musculação
Esportes Há 2 horas

João Fonseca fica com o vice na chave de duplas do ATP 500 de Halle
Esportes Há 2 horas

Curaçao conquista primeiro ponto nas Copas ao frear o Equador: 0 a 0

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 +0,00%
Euro
R$ 5,91 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 350,129,67 +1,58%
Ibovespa
168,333,61 pts 0.03%
Mega-Sena
Concurso 3021 (20/06/26)
16
19
22
24
46
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3716 (20/06/26)
01
02
04
05
07
11
12
15
17
18
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2939 (20/06/26)
09
11
14
17
19
20
28
30
45
49
54
64
65
67
70
76
81
89
95
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2972 (20/06/26)
06
10
34
38
42
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias