Governo do Estado divulga resultados finais e homologa concurso do magistério

O governo do Estado divulgou, nesta quinta-feira (18/6), a homologação do concurso público do magistério estadual. O documento, publicado na edição extra Diário Oficial do Estado (DOE), traz a lista dos aprovados após a fase de recursos, sendo a etapa final do processo seletivo.

Realizado em 2025, o concurso foi um dos maiores da história do Estado, com mais de 41,5 mil candidatos inscritos. Os cargos estão distribuídos entre as cidades abrangidas por todas as 30 Coordenadorias Regionais da Educação (CREs), com reserva de vagas para pessoas com deficiência, indígenas, negros e pessoas trans.

A expectativa é de que, após a aprovação pelo Grupo de Assessoramento Estadual para Política de Pessoal, os aprovados comecem a ser chamados a partir do segundo semestre. As áreas de conhecimento que serão preenchidas pelos professores envolvem diferentes etapas da educação básica e incluem:

Administração

Língua Kaingang

Língua Guarani

Artes

Biologia

Educação Especial

Educação Física

Educação Indígena

Ensino Religioso

Filosofia

Física

Geografia

História

Informática

Espanhol

Inglês

Português

Matemática

Química

Sociologia

Como a homologação do concurso ocorreu três meses antes do início das eleições, período definido pela Lei Eleitoral, não há impedimento legal para nomear os candidatos em 2026. As orientações para tomar posse serão enviadas posteriormente aos aprovados via e-mail que foi indicado no momento da inscrição no processo seletivo.

A disciplina com a maior oferta de vagas é Língua Portuguesa, com a previsão de nomear 1.178 docentes. Em segundo lugar vem Matemática, com 917 vagas. A área de Educação Física terá o acréscimo de 602 professores, e a de História, 562.

Retomada dos concursos públicos

Após dez anos sem concurso público para o magistério estadual, o governo do Estado realizou dois processos de seleção nos últimos anos. O primeiro ocorreu em 2023, quando foram nomeados 2.125 professores efetivos para as escolas estaduais. Nesse movimento de ampliação do quadro, com a homologação do concurso de 2025, mais de 7,5 mil novos professores concursados passarão a integrar as equipes nas escolas até o final de 2026.

Além disso, foram concedidas as promoções de nível na carreira do magistério para mais de 26 mil profissionais da educação. O investimento estimado com o avanço dos subsídios é de R$93,7 milhões por ano. Com os salários dos servidores estaduais em dia, o governo do Estado assegurou também o cumprimento do Piso Nacional do Magistério e, dessa forma, tem concedido reajustes anuais aos professores. Em 2026, o aumento foi de 5,4%, índice que abrangeu professores ativos, inativos e pensionistas.







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