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Portos gaúchos registram maior movimentação para o período em dez anos e superam 17,5 milhões de toneladas

A Portos RS registrou a maior movimentação de cargas para o período entre janeiro e maio desde 2016. Nos cinco primeiros meses de 2026, os portos d...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
21/06/2026 às 14h15
Portos gaúchos registram maior movimentação para o período em dez anos e superam 17,5 milhões de toneladas
Complexo portuário do Rio Grande alcançou um dos melhores desempenhos operacionais do país -Foto: Ascom Portos RS

A Portos RS registrou a maior movimentação de cargas para o período entre janeiro e maio desde 2016. Nos cinco primeiros meses de 2026, os portos de Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre movimentaram 17.594.287 toneladas, resultado 5,15% superior ao registrado no mesmo intervalo do ano passado.

O desempenho ocorre em um momento de reconhecimento nacional da eficiência operacional do sistema portuário gaúcho. Recentemente, o complexo portuário do Rio Grande foi apontado como o segundo mais eficiente do Brasil, reforçando a competitividade dos portos administrados pela Portos RS.

O Porto do Rio Grande respondeu por 17.003.836 toneladas movimentadas no período, crescimento de 5,3% em relação a 2025. A movimentação de contêineres também apresentou avanço expressivo, alcançando 420.327 TEUs (unidade de medida equivalente a um contêiner marítimo padrão de 20 pés), alta de 12,45%.

Entre as principais cargas, destacaram-se a celulose, com crescimento de 15,18% e volume de 1,97 milhão de toneladas; o milho, que avançou 77,9% e ultrapassou 1,39 milhão de toneladas; e a soja em grão, com 1,88 milhão de toneladas movimentadas.

O Porto de Pelotas movimentou 434.744 toneladas no período, com destaque para as operações de toras de madeira. Já o Porto de Porto Alegre registrou 155.707 toneladas, crescimento de 41,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Mais eficiência e competitividade

Ao todo, os portos administrados pela Portos RS receberam 1.550 embarcações entre janeiro e maio, evidenciando a intensa atividade logística dos terminais gaúchos.

"O resultado demonstra a capacidade dos portos gaúchos de responder ao crescimento da demanda logística com eficiência e competitividade. Esse desempenho fortalece a posição do Rio Grande do Sul como uma das principais plataformas logísticas do país e amplia sua capacidade de atrair investimentos", destacou o presidente da Portos RS, Fábio Machado.

Texto: Ascom Portos RS
Edição: Secom

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