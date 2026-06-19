IA Contra o Crime ajudou a esclarecer 1,4 mil ocorrências

Desde o início de sua operação, em janeiro de 2026, o programa IA Contra o Crime já ajudou a esclarecer mais de 1,4 mil ocorrências em Goiás. Os resultados abrangem desde casos violentos - como homicídios, estupros e roubos - até o combate ao tráfico de drogas e organizações criminosas. Presente em nove municípios, com 577 câmeras, a plataforma atua como um sistema de inteligência que integra múltiplas bases de dados, incluindo boletins de ocorrência, mandados de prisão, reconhecimento automático de placas veiculares e alertas em tempo real, permitindo que a polícia atue com mais precisão, velocidade e efetividade.

Os números refletem uma transformação na forma como a segurança pública utiliza tecnologia para proteger a população. Considerando a expansão prevista para 5.012 câmeras e 194 novos municípios integrados ao sistema, a projeção é que mais de 10 mil ocorrências sejam elucidadas com apoio da plataforma até o final de 2026. Este cenário posiciona Goiás entre os estados mais avançados do país na aplicação de inteligência artificial voltada à segurança pública, ampliando a capacidade operacional das corporações e fortalecendo a prevenção e a repressão qualificada ao crime.

Os resultados já podem ser observados em fatos concretos. Em maio, o caso de uma jovem autista baleada no rosto causou grande comoção em meio à opinião pública. O autor do crime foi localizado e preso horas depois por equipes da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), com apoio da plataforma no rastreamento da rota de fuga utilizada pelo suspeito. No mesmo mês, 12 quilos de crack foram interceptados antes de ingressarem em território goiano graças ao monitoramento em tempo real realizado durante a perseguição policial.

Em abril, um esquema de entrega de drogas foi desarticulado em Goiânia após a identificação de padrões de deslocamento utilizados pelo investigado. Em outra ocorrência, policiais localizaram em poucas horas o motorista embriagado responsável por atropelar e matar um ciclista na capital, impedindo a ocultação de provas. A tecnologia também foi decisiva para a desarticulação de uma associação criminosa especializada em roubos a residências de alto padrão, em ação integrada entre forças de segurança de Goiás e do Distrito Federal. Em outra investigação, uma quadrilha especializada no golpe do falso bilhete premiado contra idosos foi localizada e presa após o cruzamento de informações estratégicas realizado pela plataforma.

Em todos os casos, a inteligência artificial não substituiu a atuação policial, mas ampliou sua capacidade investigativa e operacional, fornecendo informações qualificadas para a tomada de decisão em campo. O balanço da IA Contra o Crime indica que mais de 300 suspeitos de crimes violentos (como homicídios, feminicídios, roubos e estupros) foram presos a partir do auxílio das câmeras do programa que estão em operação.

Custo-benefício

Outro aspecto relevante em torno da ferramenta é a dimensão temporal do investimento realizado. O contrato firmado para expansão e manutenção da solução tecnológica possui valor global de R$ 304,8 milhões e se estende até o ano de 2031. Considerando um período total de 60 meses de execução, tendo em vista o início da vigência em junho, o custo médio mensal corresponde a aproximadamente R$ 5,08 milhões. O valor contempla não apenas a ampliação da infraestrutura tecnológica, mas etapas como operação, suporte, manutenção, processamento de dados, licenças, atualizações tecnológicas e integração dos sistemas envolvidos.

O investimento representa uma política pública de longo prazo voltada ao fortalecimento da segurança goiana. Trata-se de uma estrutura tecnológica permanente destinada a apoiar investigações, localizar foragidos, combater organizações criminosas e ampliar a capacidade de resposta das forças policiais em todo o território goiano. A expectativa é que a ampliação da cobertura e da capacidade analítica da plataforma permita aumentar ainda mais a efetividade das ações de segurança, consolidando Goiás como referência nacional no uso de inteligência artificial aplicada à proteção da sociedade.