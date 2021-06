Banrisul de Santa Rosa está sem atendimento ao público nesta terça

A agência bancária do Banrisul localizada na Rua Buenos Aires, Centro de Santa Rosa (RS) havia sido isolada na sexta-feira (4), após funcionários terem testado positivo para a Covid-19. Durante o final de semana a unidade permaneceu fechada, sem atendimento, até mesmo nos caixas eletrônicos.

Nesta terça-feira (8) a agência reabriu sem atendimento ao público, porém os caixas eletrônicos estão funcionando normalmente. De acordo com uma funcionária do Banrisul, a agência passou por higienização, porém, não se tem informações de quando os atendimentos ao público devem ser retomados.

Em frente à agência está um cartaz dizendo “Agência fechada temporariamente, em virtude dos planos de contingência adotados pelo Banrisul. Utilize os Canais Alternativos de Atendimento: App Banrisul, Home Banking, Office Banking ou Banrifone”.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.