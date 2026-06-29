Governo do Estado amplia cooperação internacional e consolida estratégia de resiliência climática com delegação alemã

A experiência do Rio Grande do Sul na reconstrução e na adaptação às mudanças climáticas ganhou reconhecimento internacional nesta segunda-feira (29/6), durante reunião realizada na Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) com uma delegação da cidade alemã de Stolberg. O encontro reforçou a cooperação mútua entre Brasil e Alemanha para o desenvolvimento de soluções inovadoras voltadas à prevenção de desastres e à construção de cidades mais resilientes.

O governo do Estado apresentou as principais iniciativas desenvolvidas após as enchentes históricas de 2024, evidenciando uma atuação baseada na integração entre ciência, gestão pública e planejamento de longo prazo. Representantes do governo, da Universidade Técnica de Dortmund, da Defesa Civil, do Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática (CCARC), da Secretaria da Reconstrução Gaúcha (Serg), da Ouvidoria-Geral do Estado e da Prefeitura de Três Coroas compartilharam experiências sobre os desafios impostos pelos eventos meteorológicos extremos e as estratégias adotadas para reduzir vulnerabilidades e acelerar a recuperação das regiões atingidas.

O secretário-adjunto da Sedec, André Petry, destacou que os laços históricos, culturais, econômicos e acadêmicos entre o Rio Grande do Sul e a Alemanha criam um ambiente favorável para ampliar parcerias voltadas ao desenvolvimento sustentável e à inovação. "O Estado e o país consolidaram uma relação de confiança que fortalece setores estratégicos", explicou.

Reconstrução alia prevenção e desenvolvimento

O prefeito de Stolberg, Patrick Haas, apresentou as ações implementadas após a enchente que atingiu o município alemão em 2021, provocando prejuízos estimados em 300 milhões de euros. Entre as medidas adotadas, estão a criação de um departamento exclusivo para reconstrução, obras de contenção de cheias, adequações em prédios públicos e o uso de modelagem de dados e simulações digitais para antecipar cenários de risco e orientar decisões estratégicas.

Encontro destacou integração entre ciência, gestão pública e planejamento -Foto: Eliezer Falcão/Ascom Sedec

Haas comentou sobre a criação do Departamento de Reconstrução, fundado em 2023, que assumiu a gestão dos projetos de recuperação da infraestrutura da cidade. Foi destacado que os recursos - estaduais e federais - foram utilizados para recuperação, como também para o fortalecimento da economia por meio da abertura de vagas de emprego, igualmente afetadas na ocasião.

As adaptações arquitetônicas nos prédios públicos, com o estabelecimento de rotas de inundação e de emergência - para garantir uma proteção eficiente - e a execução de obras de bacias de contenção, com grande capacidade de retenção hídrica, foram apresentadas como medidas adotadas pelo município alemão. O uso de modelagem de dados e simulações digitais para prever cenários de risco e planejar respostas mais eficazes, integrando informações ambientais e urbanas para reduzir vulnerabilidades futuras, também compõe as estratégias de Stolberg pós-enchente.

Haas destacou a importância de reuniões como esta. "Nós saímos de uma Alemanha que está enfrentando uma temperatura de 40 graus, de uma Europa com recordes de calor. É preciso discutir como tornar as cidades mais resilientes às mudanças climáticas, como estamos fazendo aqui", disse.

Eventos meteorológicos no Rio Grande do Sul

Na ocasião, o grupo conheceu as ações adotadas pelo governo após os eventos meteorológicos que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024. Também foram apresentados o panorama científico dos fenômenos, os impactos na infraestrutura e as medidas implementadas pelo Estado para mitigar os danos e prevenir situações semelhantes no futuro.

O secretário-executivo do CCARC, Joel Goldenfum, relatou a instalação do Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática do Rio Grande do Sul, coordenado pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict), que integra ciência e gestão pública. Criado pelo governo estadual dentro do Plano Rio Grande , o comitê reúne dezenas de especialistas de universidades e centros de pesquisa, com o objetivo de orientar políticas públicas, emitir pareceres técnicos e propor soluções inovadoras para reduzir vulnerabilidades frente às mudanças climáticas. A atuação envolve desde a aplicação de modelagem de dados até a elaboração de estratégias de adaptação frente às tragédias meteorológicas.

O Plano Rio Grande foi outra medida apresentada à comitiva alemã como resposta às enchentes que atingiram o RS, reunindo ações emergenciais e estratégicas de longo prazo para reconstrução e adaptação meteorológica. Mais do que reparar os danos imediatos, foi explicado pelo subsecretário da Serg, Fernando de Mattos, que o Plano busca fortalecer a resiliência urbana, promover infraestrutura sustentável e articular políticas públicas e investimentos. "O Plano não é apenas uma resposta emergencial às enchentes, é uma série de medidas de base para nos prepararmos para os desafios climáticos futuros", disse.

Três Coroas

A comitiva alemã esteve em Três Coroas em uma visita técnica, no qual foram discutidas formas de colaboração para enfrentar os impactos das mudanças climáticas por meio da inovação tecnológica, da troca de experiências e da formação de profissionais em universidades e escolas técnicas de ambas as localidades.

As enchentes de 2024 tiveram um impacto profundo em Três Coroas, deixando bairros inteiros alagados e provocando perdas materiais para famílias e empresas locais, além de danos à infraestrutura urbana. O intercâmbio entre a cidade do Vale do Paranhana e Stolberg promete fortalecer a capacidade de ambos os municípios de antecipar cenários críticos e planejar obras preventivas.

Ao final da reunião, Haas agradeceu a oportunidade de conhecer mais sobre os diferentes processos adotados pelo Rio Grande do Sul frente à tragédia meteorológica e ressaltou as semelhanças entre o Estado e a Alemanha, tanto nas questões culturais quanto na capacidade de trabalho.

Estão sendo planejadas reuniões futuras e uma visita técnica ao município alemão para continuar o alinhamento de ações entre Estado, Três Coroas e Stolberg.