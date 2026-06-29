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A água alcalina realmente faz bem? Descubra

A água alcalina possui pH elevado e pode conter minerais como magnésio e potássio. Estudos investigam seus benefícios para hidratação e bem-estar. ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/06/2026 às 20h00
A água alcalina realmente faz bem? Descubra
ChatGPT

Nos últimos anos, a água alcalina ganhou espaço entre consumidores que buscam mais qualidade de vida e bem-estar. Mas, afinal, o que é água alcalina e por que ela desperta tanto interesse?

A água alcalina é aquela que apresenta pH superior ao da água convencional. Enquanto a maioria das águas potáveis possui pH próximo de 7 (neutro), a água alcalina geralmente apresenta pH acima de 8,5, podendo conter minerais como magnésio e potássio. Estudos científicos têm investigado seus possíveis efeitos sobre hidratação, metabolismo e qualidade de vida.

Um estudo publicado na biblioteca científica internacional PubMed observou que mulheres pós-menopausa que consumiam água alcalina apresentaram melhores indicadores metabólicos, incluindo glicemia, pressão arterial diastólica e qualidade do sono. Os pesquisadores destacaram que mais estudos são necessários, mas os resultados chamaram a atenção da comunidade científica.

Consumidores relatam benefícios

Embora a ciência ainda esteja em evolução sobre alguns aspectos da água alcalina, muitos consumidores relatam sensação de hidratação prolongada, mais disposição física e melhor bem-estar geral após incluí-la na rotina diária. Alguns estudos também investigam possíveis benefícios relacionados à viscosidade sanguínea, desempenho físico e saúde digestiva.

Especialistas ressaltam que a água alcalina não deve ser vista como tratamento médico ou cura para doenças. Seu papel está relacionado à qualidade da hidratação e aos minerais presentes na água.

O que é ORP?

Outro conceito frequentemente associado à água alcalina é o ORP, sigla para Oxidation Reduction Potential (Potencial de Oxidação e Redução).

O ORP mede a tendência de uma substância ganhar ou perder elétrons. Em termos simples, é uma forma de avaliar as características oxidantes ou redutoras de uma água. A medição é realizada em milivolts (mV).

Águas com ORP negativo costumam ser associadas a propriedades redutoras, enquanto ORP positivo indica características oxidantes. Diversos estudos e publicações científicas analisam essa relação em águas alcalinas e hidrogenadas.

A tecnologia Top Life

Dentro desse cenário, os purificadores Top Life foram desenvolvidos para ir além da simples filtração da água.

Além das múltiplas etapas de tratamento, determinadas linhas da marca utilizam tecnologias capazes de elevar o pH da água, produzindo água alcalina diretamente na residência do consumidor. Alguns modelos também enriquecem a água com minerais como magnésio e potássio, oferecendo uma experiência diferenciada de hidratação.

O objetivo da Top Life é unir tecnologia, praticidade e qualidade da água em um único equipamento, entregando água livre de impurezas, com eficiência bacteriológica e características que atendem consumidores que buscam mais saúde e bem-estar no dia a dia.

Importante: os estudos sobre água alcalina continuam em desenvolvimento. Os resultados observados até o momento são promissores em algumas áreas, mas a comunidade científica ainda recomenda novas pesquisas para conclusões definitivas.

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