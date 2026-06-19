CPQD lidera ranking de registros de software do INPI

O CPQD manteve, em 2025, a liderança do ranking de registros de software no país, divulgado recentemente pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Além disso, a organização figura em posição de destaque, entre as instituições privadas de ciência e tecnologia (ICTs), na lista do INPI dos maiores depositantes de patentes de invenção no Brasil em 2025.

No ranking de registros de programas de computador, o CPQD ficou na primeira colocação, com 113 depósitos efetuados — um aumento em relação aos 103 registros de 2024, que também renderam o primeiro lugar à organização. Na verdade, a liderança desse ranking vem sendo mantida há vários anos pelo CPQD, graças ao seu forte comprometimento com a inovação e com o desenvolvimento de tecnologias de ponta aplicadas a diversos setores.

Já a lista dos 51 maiores depositantes de patentes de invenção do INPI é dominada, principalmente, por universidades públicas e por grandes empresas — Stellantis e Petrobras aparecem nas duas primeiras colocações. O CPQD ocupa o 31.º lugar nesse ranking geral. Mas, entre os ICTs privados, é o terceiro colocado, com 27 depósitos de patentes.