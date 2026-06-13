Campanha do Agasalho beneficia famílias de Barra do Guarita

Centenas de roupas, calçados e cobertores foram repassados às famílias em vulnerabilidade (Foto: Divulgação | ASCOM Barra do Guarita)

Em quatro dias, a Campanha do Agasalho deste ano beneficiou mais de 200 residentes em Barra do Guarita. A entrega das peças – que representou uma enorme corrente de solidariedade – ocorreu no Centro Comunitário e foi coordenada pelo Departamento de Assistência Social e pelo CRAS.

As centenas de roupas, calçados e cobertores, repassados às famílias em vulnerabilidade, foram doados por moradores e pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul. A Administração Municipal agradece a cada doador e, de forma especial, aos agentes comunitários de saúde e às visitadoras do PIM pelo trabalho voluntário incansável.

O Departamento de Assistência Social ressalta que continua recebendo donativos para a Campanha do Agasalho. Quem precisa de roupas, calçados ou cobertores também deve procurar o setor.

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