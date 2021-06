Coronel Bicaco: 7° BPM recebe doação de mecha de cabelo para a campanha cabelos de aço

A Brigada Militar da cidade de Coronel Bicaco recebeu a presença da pequena Kerolyn Diniz Vieira. Com apenas 8 anos de idade ela resolveu doar cinco mechas do seu cabelo para a campanha cabelos de aço. As mechas são encaminhadas para confecção de perucas para quem necessita em função de tratamentos do combate ao câncer. A BM parabeniza a criança pelo lindo gesto.

