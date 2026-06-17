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Inicia distribuição da vacina Pneumocócica 20-valente no RS

Imunizante vai substituir gradualmente outras versões utilizadas no SUS

Por: Andre Eberhardt Fonte: Com informações Governo RS
17/06/2026 às 11h42
Inicia distribuição da vacina Pneumocócica 20-valente no RS
(Foto: Reprodução Internet)

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), começará a distribuir nesta quarta-feira, 17 de junho, uma remessa com 25 mil doses da vacina Pneumocócica 20-valente. A 1ª Coordenadoria Regional de Saúde, que abrange Porto Alegre e Região Metropolitana, será a primeira a receber o novo imunizante.

Está prevista para o fim de junho a chegada de uma nova remessa do Ministério da Saúde com mais 25 mil doses, reforçando o abastecimento e garantindo a continuidade da estratégia de vacinação no Estado. A distribuição será realizada conforme demanda das gestões municipais, como já acontece no caso dos outros imunobiológicos do calendário de rotina.

A introdução da Pneumocócica 20-valente será gradual e ocorrerá na medida em que os estoques de Pneumocócica 10-valente forem se esgotando. Nesse período de transição, o esquema vacinal básico para a criança seguirá o seguinte modelo: uma dose da Pneumocócica 20-valente aos 2 meses de idade; uma dose da Pneumocócica 10-valente aos 4 meses, e uma dose de reforço da Pneumocócica 20-valente aos 12 meses, respeitando o intervalo mínimo de 60 dias entre a segunda dose e o reforço. 

O esquema e a recomendação da imunização das crianças serão definidos conforme a situação vacinal e a faixa etária do público-alvo. Essa estratégia será mantida até o término dos estoques da Pneumocócica 10-valente. Depois que os estoques se esgotarem, a vacinação será exclusiva com a Pneumocócica 20-valente.

A Pneumocócica 20-valente, incluída na rotina de vacinação de crianças de até cinco anos, protege contra 20 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, principal causadora de doenças graves como pneumonia e meningite, as quais levam a hospitalizações, sequelas e óbitos.

O diferencial da nova vacina em relação às formulações anteriores é a ampliação da proteção imunológica, uma vez que abrange os sorotipos que mais causam pneumonia invasiva. Ela também atua contra a otite média, condição que pode resultar em perda auditiva, infecção generalizada e até morte.

Além das crianças de até cinco anos, a vacina será ofertada aos povos indígenas sem histórico de imunização com vacinas pneumocócicas conjugadas, idosos acamados ou institucionalizados e pessoas com condições clínicas especiais atendidas por meio da Rede de Imunobiológicos Especiais.



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