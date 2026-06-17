Com melhora clínica, cacique Raoni está lúcido e respira sem aparelhos

O líder indígena Raoni Metuktire, de 94 anos, internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, em Sinop (MT), apresentou melhoras no quadro de saúde, segundo o boletim médico do hospital divulgado nesta quarta-feira (17).

O relatório diz que Raoni está lúcido, consciente e orientado, respirando normalmente, sem necessidade de suporte ventilatório mecânico. Além disso, houve melhora no funcionamento renal e no quadro gastrointestinal.

Como parte da investigação, Raoni foi submetido nesta terça-feira (16) a uma endoscopia digestiva alta, sem intercorrências.

“Os achados do exame seguem em avaliação pela equipe médica, sendo necessária a realização de exames complementares para melhor definição diagnóstica e planejamento das próximas condutas assistenciais”, diz o boletim.

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Raoni segue recebendo suporte por meio de nutrição parenteral e permanece sob acompanhamento permanente da equipe multiprofissional.

Durante entrevista coletiva ontem, a equipe médica afirmou que o quadro de saúde de Raoni ainda exige cuidados intensivos, por ser um paciente de idade avançada e portador de múltiplas comorbidades preexistentes. Não há previsão de alta e familiares acompanham o cacique durante todo o período de internação.

Raoni voltou a ser internado neste domingo (14), depois de passar mal em sua casa. Ele já havia sido internado outras duas vezes neste ano.

“Ele é um homem muito forte, mas temos que lembrar sempre que é um senhor de mais de 90 anos e que apresenta comorbidades, além dos quadros prévios de uma pessoa nessa situação de saúde. Então isso realmente o deixa um pouco mais frágil, inspirando bastante cuidado”, disse o diretor-técnico do Hospital Dois Pinheiros, Douglas Yanai.

O hospital informou também que a equipe médica do Hospital e Maternidade Dois Pinheiros mantém contato permanente e discussão conjunta do caso com especialistas do Ambulatório do Índio da Unifesp, entre eles o médico Douglas Antônio Rodrigues, que acompanha a saúde do cacique há décadas.

“As avaliações e definições terapêuticas vêm sendo realizadas de forma integrada por meio de videoconferências entre as equipes”.