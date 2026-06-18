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Confira a previsão do tempo para esta quinta e sexta-feira

Previsão indica retorno da chuva para esta sexta-feira (19) na Região Celeiro

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Metsul
18/06/2026 às 11h10
Confira a previsão do tempo para esta quinta e sexta-feira
(Foto: Arte Sistema Província)

O amanhecer desta quinta-feira (18) novamente foi com bastante frio na Região Celeiro. De acordo com a MetSul Meteorologia, as temperaturas no começo do dia variaram entre 6°C e 8°C na maioria das cidades, porém, em áreas de baixada chegou a marcar 3°C.

O céu fica nublado no decorrer do dia, mas sem chuva na região. O sol aparece em alguns momentos. As máximas não passam dos 20°C à tarde.

Nesta sexta-feira (19), a chuva retorna à região já no período da madrugada. O tempo pode firmar à tarde, mas seguirá com céu encoberto o dia todo. Em algumas áreas pode chover um pouco mais forte com rajadas de vento. As temperaturas também continuam baixas na sexta-feira.



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