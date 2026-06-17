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HEMOSC realiza visita técnica para implantação de unidade em São Miguel do Oeste

Foto: Eduardo Oliveira / WH Comunicações / Ascom Pref. SMOesteA implantação de uma unidade do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
17/06/2026 às 19h45
HEMOSC realiza visita técnica para implantação de unidade em São Miguel do Oeste
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Eduardo Oliveira / WH Comunicações / Ascom Pref. SMOeste

A implantação de uma unidade do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (HEMOSC) em São Miguel do Oeste avançou nesta terça-feira,16, com a visita técnica da equipe da instituição ao município para avaliar a estrutura disponível e as adequações necessárias para a instalação do serviço. Atualmente, há mais de 700 doadores de sangue do município cadastrados. Com a nova unidade, a expectativa é ampliar a captação e fortalecer o atendimento hemoterápico no Extremo-Oeste.

A iniciativa é resultado do Termo de Cooperação firmado pelo Governo do Estado e a Prefeitura de São Miguel do Oeste em dezembro de 2025. O documento foi assinado pelo governador Jorginho Mello, secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, diretora-geral do HEMOSC, Patrícia Carsten e o Prefeito Vardelidio Edenilson Zanardi, autorizando o início do processo de implantação da unidade na região.

Durante a visita, os profissionais analisaram os espaços que poderão receber a futura unidade, com foco nas adaptações necessárias para garantir segurança, qualidade e conforto aos doadores. A nova estrutura tem como objetivo ampliar o acesso à doação de sangue, facilitar o atendimento e aproximar ainda mais o HEMOSC da comunidade.

A nova unidade representa um avanço para a região. “A presença do HEMOSC em São Miguel do Oeste facilitará o acesso dos doadores e fortalecerá a nossa capacidade de atendimento em toda a Hemorrede. É um passo importante para aproximar ainda mais a doação de sangue das pessoas e ampliar a disponibilidade desse recurso que salva vidas todos os dias”, afirma a diretora-geral, Patrícia Carsten.

O HEMOSC é uma instituição da Secretaria de Estado da Saúde (SES), administrada pela organização social FAHECE. 

Texto: Comunicação HEMOSC

Mais informações:
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
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