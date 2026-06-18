Concurso das soberanas volta a Tenente Portela após 9 anos com inscrições abertas

Após quase dez anos sem ser realizado, o Concurso de Escolha das Soberanas de Tenente Portela está de volta. A Administração Municipal abriu oficialmente as inscrições para a edição 2026/2027, que irá eleger as representantes do município para eventos, feiras, ações promocionais e atividades institucionais.
A última edição do concurso ocorreu em 2017. O retorno da iniciativa integra a programação alusiva aos 71 anos de Tenente Portela e tem como objetivo valorizar a cultura local, fortalecer a representatividade do município e incentivar a participação das jovens portelenses.
Podem se inscrever candidatas com idade entre 17 e 25 anos, residentes no município, que estejam cursando ou tenham concluído o Ensino Médio e possuam disponibilidade para cumprir a agenda oficial da corte. As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 3 de julho, junto à Secretaria Municipal de Administração e Comunicação Social, na Prefeitura.
O concurso será composto por prova de conhecimentos sobre o município e a Feira Negócios Daqui, entrevista individual e desfile na passarela. A escolha das soberanas acontecerá no dia 14 de agosto, durante o Baile de Aniversário de Tenente Portela, na Praça do Imigrante. O evento terá início às 20h, contará com entrada gratuita e apresentação da banda Destaque Nacional.
Mais informações e o regulamento completo estão disponíveis no site da Prefeitura de Tenente Portela e pelo telefone (55) 3551-3401.
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