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Em Ibirama, Hospital Dr. Waldomiro Colautti moderniza área de armazenamento de resíduos

Fotos: DivulgaçãoO Hospital Dr. Waldomiro Colautti (HDWC), Unidade do Governo do Estado em Ibirama, conta com um novo abrigo externo de resíduos. A...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
17/06/2026 às 17h53
Em Ibirama, Hospital Dr. Waldomiro Colautti moderniza área de armazenamento de resíduos
Foto: Reprodução/Secom SC

Fotos: Divulgação

O Hospital Dr. Waldomiro Colautti (HDWC), Unidade do Governo do Estado em Ibirama, conta com um novo abrigo externo de resíduos. A Secretaria de Estado da Saúde (SES) investiu R$ 370 mil na obra para modernizar e aumentar a estrutura, construída junto com a unidade em 1986.

Ao longo dos anos, os resíduos gerados pela instituição aumentaram significativamente com a ampliação da oferta de serviços. Na década de 1980, o HDWC produzia, em média, três toneladas de materiais. Atualmente, são geradas entre 8 e 10 toneladas por mês, um aumento de 233%. Com o crescimento, o espaço destinado ao armazenamento temporário se tornou insuficiente para atender à demanda operacional do hospital e já não atendia às exigências sanitárias vigentes.

“A adequação do abrigo externo de resíduos é uma importante melhoria e representa mais um avanço no fortalecimento da segurança da organização e da responsabilidade ambiental em nossa instituição. Esta obra reforça nosso compromisso com a qualidade dos serviços prestados, a prevenção de riscos ocupacionais, a redução de impactos ambientais e a busca permanente pela excelência na gestão hospitalar”, comentou a diretora do HDWC, Heloisa Pereira de Jesus.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Com a intervenção concluída, o ambiente agora está em conformidade com a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 222/2018 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que regulamenta o gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde. O novo abrigo conta com estrutura adequada para o armazenamento de diferentes tipos de descartes, garantindo mais segurança para os profissionais de saúde, pacientes, visitantes e para o meio ambiente.

O abrigo externo é fundamental para as unidades hospitalares, funcionando como um local exclusivo para o depósito dos resíduos até a coleta pela empresa especializada. O espaço contribui para reduzir riscos de contaminação, acidentes e impactos ambientais, além de garantir o cumprimento das normas sanitárias.

Referência para o Alto Vale do Itajaí, o Hospital Dr. Waldomiro Colautti oferece atendimento em diversas especialidades, além de contar com Emergência 24 horas, Maternidade, Centro Cirúrgico, Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ala de Saúde Mental e serviços de Diagnóstico por Imagem.

Mais informações:
Victória Lopes
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram @‌saude.sc

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