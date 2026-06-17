Quarta, 17 de Junho de 2026
5°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Literatura reflexiva ganha espaço na era digital

Em meio ao avanço da ansiedade, do burnout e da hiperestimulação digital, obras literárias mais densas e reflexivas conquistam leitores em busca de...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
17/06/2026 às 17h15

Em meio ao avanço dos casos de ansiedade, burnout e fadiga emocional registrados nos últimos anos, cresce também o interesse do público por obras literárias que oferecem reflexão, profundidade psicológica e desaceleração em contraste à lógica acelerada do consumo digital. Nesse cenário, livros que unem tensão narrativa, conflitos humanos e discussões filosóficas vêm conquistando espaço entre leitores em busca de experiências mais imersivas e contemplativas.

Para Uranio Bonoldi, autor da série “A Contrapartida”, a literatura contemporânea passou a adotar narrativas mais fluidas e capítulos mais curtos como estratégia para manter a atenção do leitor em meio à rotina marcada pelo excesso de estímulos, pelo estresse cotidiano e pela disputa constante com redes sociais e plataformas de streaming pelo tempo dedicado à leitura.

“Por outro lado, em meio ao excesso de informações e à velocidade do consumo digital, o leitor atual também passou a buscar na literatura um espaço de desaceleração, introspecção e maior controle sobre o próprio tempo e as emoções”, analisa.

Além do entretenimento, a literatura também vem assumindo um papel cada vez mais associado à reflexão e ao aprofundamento emocional, oferecendo ao leitor a possibilidade de pensar sobre a vida, as próprias escolhas e o comportamento humano. Para Bonoldi, esse movimento está diretamente ligado aos efeitos provocados pelo excesso de estímulos e pela velocidade do consumo de informação na contemporaneidade.

Segundo o autor, a exposição constante a conteúdos fragmentados, instantâneos e superficiais tem produzido um efeito paradoxal: quanto maior o fluxo de informações, maior também a sensação de dispersão, ansiedade e esvaziamento intelectual. Nesse cenário, obras literárias mais densas e reflexivas passam a ocupar uma lacuna deixada pela hiperestimulação digital.

“Esse tipo de literatura leva o leitor a uma reflexão mais profunda sobre suas escolhas, responsabilidades e valores. São obras que estimulam o desenvolvimento do caráter, da virtude e da capacidade de agir com excelência diante da vida”, afirma o escritor.

Literatura como desaceleração e reconexão

Bonoldi reforça que a literatura contemporânea exige habilidades que o ambiente digital tende a fragmentar. Segundo o autor, enquanto a dinâmica das redes sociais e das plataformas digitais está associada à velocidade, ao excesso de estímulos, à condensação de informações e busca por recompensas imediatas, a experiência literária opera em sentido contrário, demandando atenção prolongada, interpretação e amadurecimento das ideias ao longo da leitura. Para ele, compreender motivações, perceber nuances narrativas e acompanhar conflitos humanos exige do leitor concentração, paciência intelectual e capacidade de contemplação.

“É interessante observar que as redes sociais se voltam para fora do indivíduo, enquanto a literatura faz o movimento contrário e conduz o leitor para dentro de si. Talvez por isso obras mais densas estejam voltando a ganhar espaço, pois muitas pessoas começam a perceber que a leitura pode ser uma excelente oportunidade de reconexão consigo mesmas”, detalha.

Na análise do escritor, em períodos de instabilidade emocional e social, a literatura passa a exercer uma função que vai além do entretenimento, atuando também como instrumento de reflexão, reorganização psicológica e preservação da integridade humana diante de cenários de crise. De acordo com o autor, momentos marcados por incertezas, imprevisibilidade e sofrimento coletivo ampliam a necessidade de compreender o comportamento humano e encontrar sentido em meio ao caos.

Dessa forma, a literatura se torna um espaço de identificação emocional, especialmente quando o leitor reconhece em personagens e narrativas sentimentos, angústias e conflitos que muitas vezes não consegue expressar de forma clara na própria vida. “Sabemos que as obras literárias não podem eliminar o sofrimento, mas podem ajudar (e muito) a interpretá-lo”, pontua.

O “suspense estoico” e os dilemas humanos

Para Bonoldi, a relação entre literatura e comportamento humano pode ser compreendida como uma espécie de “laboratório emocional”, capaz de permitir ao leitor observar reações, conflitos e dilemas extremos sem necessariamente vivenciá-los na prática.

Na série “A Contrapartida”, o escritor afirma que buscou explorar justamente a complexidade da existência humana por meio de conflitos morais, pressão emocional e decisões marcadas por consequências profundas. Mais do que construir uma trama de suspense, o autor explica que a proposta da obra foi desenvolver personagens expostos a questões humanas universais, como desejo de pertencimento, ambição, culpa, medo, manipulação, busca por poder, amor, ressentimento, coragem e covardia. Para ele, esses elementos aproximam a narrativa da realidade vivida pelas pessoas e contribuem para transformar a literatura em um espaço de reflexão sobre comportamentos e escolhas humanas.

Além disso, o autor desenvolveu ao longo da série o conceito de “suspense estoico”, criado a partir da percepção de que a sociedade contemporânea exige das pessoas uma postura cada vez mais alinhada aos princípios do estoicismo para lidar com a ansiedade, a pressão emocional e o excesso de estímulos da vida moderna. Segundo Bonoldi, a filosofia estoica funciona como uma ferramenta prática voltada ao desenvolvimento da sabedoria, do autocontrole, da coragem e da capacidade de agir de acordo com valores e princípios pessoais, sem se tornar refém de impulsos, desejos ou validações externas. Ele reforça que, em um cenário marcado pela hiperestimulação digital, o estoicismo surge como um contraponto à lógica do imediatismo e da dependência de resultados externos.

“O foco estoico está na excelência das ações, na prática das virtudes e naquilo que está sob nosso controle. E, paradoxalmente, justamente esse foco na excelência acaba ampliando as chances de sucesso, embora o sucesso em si deixe de ser o mais importante. Foi dessa união entre tensão narrativa, dilemas humanos e filosofia prática que nasceu o conceito de ‘suspense estoico’ em ‘A Contrapartida’”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://uraniobonoldi.com/a-contrapartida/

Estratégia e posicionamento editorial da obra: Eagle Mindstratt.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem do Magnific/freepik
Entretenimento Há 1 hora

Redes sociais impulsionam mercado de locação por temporada

Plataformas digitais ampliam visibilidade de imóveis, influenciam decisões de reserva e fortalecem a credibilidade do setor. Nicolas Trevizzo Sevi,...

 Imagem gerada por IA/ChatGPT
Entretenimento Há 4 horas

Bahia reforça protagonismo turístico no Nordeste

O desenvolvimento do setor é impulsionado pela diversificação de destinos, aumento da demanda por viagens e avanço do turismo internacional na região

 Acervo Kariri Criativo
Entretenimento Há 5 dias

Kariri Criativo fortalece a economia criativa do Cariri

A Plataforma Kariri Território Criativo tem a proposta de criar uma grande vitrine digital da produção cultural e criativa da região do Cariri, pro...

 Roberta Gewehr
Entretenimento Há 5 dias

Arena do Conhecimento da CASACOR promove talks e debates

Ao longo de quatro dias, arquitetos, designers, pesquisadores, professores e profissionais do mercado participam de conversas sobre tendências, pos...

 Roberta Gewehr
Entretenimento Há 5 dias

CASACOR SP tem programação a dois para o Dia dos Namorados

As entradas garantem acesso exclusivo ao Bar Secreto, com direito a um Welcome Drink para brindar ao amor. Além do passeio pelos jardins e 70 ambie...

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. Máx. 18°
14° Sensação
0.96 km/h Vento
55% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h23 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Quinta
18°
Sexta
13° 10°
Sábado
14° 12°
Domingo
19°
Segunda
13° 12°
Últimas notícias
Tecnologia Há 10 minutos

Unico Skill reúne AWS e iFood para debater IA e educação
Saúde Há 10 minutos

Em Ibirama, Hospital Dr. Waldomiro Colautti moderniza área de armazenamento de resíduos
Senado Federal Há 10 minutos

Avança proposta de estímulo ao autocuidado
Senado Federal Há 10 minutos

Big techs deverão comunicar retirada de conteúdo sem ordem judicial, aprova CDH
Entretenimento Há 48 minutos

Literatura reflexiva ganha espaço na era digital

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,11 +0,47%
Euro
R$ 5,88 -0,45%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 348,132,60 -2,17%
Ibovespa
168,453,94 pts -0.7%
Mega-Sena
Concurso 3019 (16/06/26)
05
31
32
48
54
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3712 (16/06/26)
01
03
04
06
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2937 (15/06/26)
02
05
09
14
26
35
42
52
54
55
63
67
68
71
78
80
88
89
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2970 (15/06/26)
05
07
11
22
30
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias