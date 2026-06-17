Quinta, 18 de Junho de 2026
7°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Streaming bate TV aberta e fechada juntas pela primeira vez

Com 54 milhões de conexões de banda larga no Brasil e streaming em 34 milhões de lares, a internet deixou de ser infraestrutura de fundo e virou o ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
17/06/2026 às 23h25
Streaming bate TV aberta e fechada juntas pela primeira vez
Divulgação/Freepik

O Dia dos Namorados de 2025 registrou uma virada silenciosa no comportamento dos brasileiros: pela primeira vez, o streaming superou a audiência combinada da TV aberta e da TV por assinatura. Não é coincidência que isso aconteça num período em que casais trocam restaurantes lotados por experiências construídas dentro de casa, no próprio ritmo e com a própria playlist.

O movimento não é passageiro. Segundo pesquisas mais recentes, existem 53,9 milhões de acessos de banda larga fixa no país, 79% deles via fibra óptica. A infraestrutura de conexão alcançou uma capilaridade social que transforma o comportamento cotidiano de forma estrutural.

Dados também apontam que o streaming já está presente em aproximadamente 32 milhões de lares brasileiros, número que coloca o país entre os maiores mercados de entretenimento digital do mundo. A qualidade da conexão deixou de ser um detalhe técnico e passou a ser condição para que esses momentos funcionem.

"A internet deixou de ser só utilitária. Ela virou palco de momentos. Quando, por exemplo, um casal decide passar o Dia dos Namorados em casa assistindo a uma série, a conexão precisa ser invisível, qualquer travamento quebra o momento", afirma Fabrício Kameyama, CEO da Weclix.

Dentro de casa, juntos e conectados

Maratonas combinadas, playlists compartilhadas, games cooperativos e filmes escolhidos a dois compõem um novo repertório afetivo que depende diretamente da estabilidade e da velocidade da conexão doméstica. O entretenimento em casa deixou de ser uma segunda opção e passou a ser uma escolha deliberada, especialmente entre casais que valorizam a convivência no próprio ambiente, sem abrir mão de experiências de qualidade.

O inverno reforça, também, esse comportamento. O frio naturalmente aumenta o tempo dentro de casa e, com ele, a demanda por conexões que suportem múltiplos dispositivos simultâneos, alta resolução e sem interrupções. Para provedores de internet, esse período representa tanto um pico de uso quanto uma oportunidade de mostrar o valor real da infraestrutura que entregam.

"Quando a conexão funciona bem, a preocupação some. O casal não pensa na internet, pensa no filme, na série, no momento. Esse é o padrão que buscamos entregar: uma experiência tão estável que se torna invisível", completa Kameyama.

A mudança aponta para uma questão que vai além do entretenimento: como a infraestrutura digital dentro do lar está redefinindo o que significa estar junto e por que a qualidade dessa conexão nunca foi tão central para a vida cotidiana.

Sobre a Weclix

A Weclix é uma provedora de internet e tecnologia com atuação em Ribeirão Preto e região, oferecendo soluções de conectividade para clientes residenciais e corporativos. Com foco em inovação, performance e experiência digital, a empresa investe em infraestrutura, relacionamento e iniciativas que aproximam a marca dos diferentes públicos com os quais se conecta.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tartine Gravlax é uma das entradas do jantar de Dia dos Namorados do ArtFusão
Entretenimento Há 7 horas

Jantar recebe namorados com música e oficina de chocolate

“Uma Noite Feita à Mão” é o tema do Dia dos Namorados do ArtFusão, que convida casais a celebrarem o amor por meio dos sentidos, da gastronomia afe...

 DJ Fábio Lopes
Entretenimento Há 8 horas

Show do DJ Fábio Lopes encerra a Festa do Peão de Americana

Restaurante japonês da Aclimação apresenta o combinado especial inspirado no significado de “nós dois” com 34 peças.
Entretenimento Há 9 horas

Literatura reflexiva ganha espaço na era digital

Em meio ao avanço da ansiedade, do burnout e da hiperestimulação digital, obras literárias mais densas e reflexivas conquistam leitores em busca de...

 Imagem do Magnific/freepik
Entretenimento Há 10 horas

Redes sociais impulsionam mercado de locação por temporada

Plataformas digitais ampliam visibilidade de imóveis, influenciam decisões de reserva e fortalecem a credibilidade do setor. Nicolas Trevizzo Sevi,...

 Imagem gerada por IA/ChatGPT
Entretenimento Há 13 horas

Bahia reforça protagonismo turístico no Nordeste

O desenvolvimento do setor é impulsionado pela diversificação de destinos, aumento da demanda por viagens e avanço do turismo internacional na região

Tenente Portela, RS
Tempo nublado
Mín. Máx. 19°
Sensação
1.42 km/h Vento
68% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h23 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Sexta
13° 11°
Sábado
13° 10°
Domingo
19°
Segunda
13° 10°
Terça
11°
Últimas notícias
Câmara Há 3 horas

Relator propõe mudanças no Código de Trânsito; texto será votado em julho por comissão da Câmara
Justiça Há 3 horas

Durigan e ministros do STF discutem pautas-bomba do Congresso
Esportes Há 3 horas

Veja os resultados dos jogos desta quarta-feira (17) na Copa
Entretenimento Há 3 horas

Streaming bate TV aberta e fechada juntas pela primeira vez
Saúde Há 3 horas

Com melhora clínica, cacique Raoni está lúcido e respira sem aparelhos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,10 -0,05%
Euro
R$ 5,87 -0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 345,651,27 -0,59%
Ibovespa
168,453,94 pts -0.7%
Mega-Sena
Concurso 3019 (16/06/26)
05
31
32
48
54
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3713 (17/06/26)
02
04
05
06
07
08
09
11
12
13
14
15
19
20
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2938 (17/06/26)
00
13
14
17
18
21
23
30
32
39
53
64
67
68
70
71
85
89
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2971 (17/06/26)
08
12
14
18
30
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias