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Show do DJ Fábio Lopes encerra a Festa do Peão de Americana

Restaurante japonês da Aclimação apresenta o combinado especial inspirado no significado de “nós dois” com 34 peças.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
17/06/2026 às 18h37
Show do DJ Fábio Lopes encerra a Festa do Peão de Americana
DJ Fábio Lopes

Após repercussão das apresentações do DJ Fábio Lopes nos primeiros dias da Festa do Peão de Americana 2026, o artista recebeu um convite especial da organização para comandar o grande encerramento da festa no domingo, 14 de junho, logo após o show de Ana Castela.

Conectando diferentes estilos musicais, o DJ se tornou uma figura cada vez mais identificada com a experiência da Festa do Peão de Americana.

“Receber esse convite depois de sentir a resposta do público durante o primeiro final de semana é algo muito especial. Desta vez será diferente de tudo o que apresentei nos dias anteriores. Em vez das tradicionais intervenções entre os shows, vou levar para o palco uma apresentação completa, com conceito próprio, repertório ampliado e várias novidades que o público verá pela primeira vez. Algumas dessas experiências fazem parte de um projeto maior que estamos desenvolvendo para uma futura turnê solo. Americana será o primeiro lugar onde vou testar esse formato diante de uma multidão tão apaixonada por música e entretenimento”, revela Fábio Lopes.

Com trajetória consolidada nos principais rodeios e festivais do país, Fábio Lopes construiu uma relação especial com o público de Americana, tornando-se parte da identidade do evento ao longo dos últimos anos. O convite para comandar o encerramento oficial da edição de 2026 reforça esse reconhecimento.

A Festa do Peão de Americana reúne milhares de pessoas de todo o Brasil e apresenta alguns dos maiores artistas da música nacional. A expectativa da organização é superar a marca de 200 mil visitantes ao longo dos dois finais de semana de programação.

E, a partir de agora, no domingo, após a apresentação de Ana Castela, caberá a Fábio Lopes a missão de conduzir os últimos momentos da edição de 2026.

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