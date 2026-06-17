Jantar recebe namorados com música e oficina de chocolate

Em tempos de valorização das experiências, o ArtFusão transforma o Dia dos Namorados em uma celebração sensorial. Com o tema “Uma Noite Feita à Mão”, o restaurante preparou uma experiência exclusiva para casais que desejam viver uma noite marcada por afeto, sabores, música e criatividade.
Com sua proposta de gastronomia afetiva e por criar momentos que despertam memórias, o ArtFusão convida os apaixonados para uma noite cuidadosamente desenhada nos mínimos detalhes. A paleta de cores dita o tom do ambiente, a música ao vivo embala os encontros na noite que terá menu especial, criado exclusivamente para a data.
Mais do que um jantar, a experiência inclui ainda uma oficina de chocolate artesanal, em que os casais poderão criar seus próprios chocolates e construir memórias juntos, decorando-os com grãos, sementes e frutas secas. Para tornar a lembrança ainda mais especial, cada criação será acondicionada em uma embalagem exclusiva do restaurante, personalizada pelos próprios casais de namorados durante a noite.
“O amor também se constrói nos pequenos gestos, nas memórias compartilhadas e no tempo dedicado ao outro. Sendo assim, pensamos cada detalhe desta experiência para que os casais levem para casa muito mais do que uma refeição, como também uma lembrança afetiva construída a quatro mãos”, destaca a chef Glaucia Bollella.
Menu exclusivo
Entradas:
Tartine Gravlax: tostadas fininhas do pão da casa acompanhadas de cream cheese de kefir, carapau curado e grãos de mostarda fermentada.
Bruschettas Rockford: pão centenário tostado no azeite, queijo Rockford, relish de cebola roxa e mel de laranjeiras.
Folhadas de Brie: massa fillo crocante com queijo brie assado, geleia de pimenta com pera e limão-siciliano.
Crocante de Camarão: cracker em folha de arroz com camarão grelhado na manteiga e alho, servido com guacamole da casa.
Arancini Rosso & Ervas Finas: croqueta de risoto de tomate fresco e ervas da horta, empanada em panko e finalizada com maionese caseira de hondashi.
Pratos principais:
L'Entrecôte: corte nobre grelhado na brasa, acompanhado de batatas rústicas, salada de rúcula e creme de mostarda artesanal.
Risoto de Camarão: camarões salteados na manteiga e alho assado, com toque de limão-siciliano e ervas frescas.
Risoto de Cogumelos: combinação de cogumelos frescos, vinho branco e parmesão, resultando em um prato cremoso e aromático.
Sobremesas: Grand Finale:
Cheesecake com geleia de frutas vermelhas
Mousse de Chocolate
Café ou Chá acompanhado de Petit Four
Sobre o ArtFusão
O ArtFusão é um espaço que une gastronomia, acolhimento e experiências afetivas. Com uma proposta que valoriza os encontros, os sabores artesanais e a criação de memórias.
Serviço:
Jantar de Namorados ArtFusão - Uma Noite Feita à Mão
O valor único cobrado pela experiência inclui:
Todas as entradas do menu.
Um prato principal à escolha.
Uma sobremesa à escolha.
Café ou chá com petit four.
Oficina de chocolate artesanal.
Música ao vivo.
Água da nascente como cortesia.
Bebidas são cobradas à parte. Taxa de serviço opcional de 13%.
As vagas são limitadas e as reservas devem ser realizadas antecipadamente.
Endereço: Rua Agostinho de Souza, 102 - Morro Grande, Caieiras - São Paulo
Site: www.artfusao.com
Reservas: (11) 99128-6346