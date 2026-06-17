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Jantar recebe namorados com música e oficina de chocolate

“Uma Noite Feita à Mão” é o tema do Dia dos Namorados do ArtFusão, que convida casais a celebrarem o amor por meio dos sentidos, da gastronomia afe...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
17/06/2026 às 19h12
Jantar recebe namorados com música e oficina de chocolate
Tartine Gravlax é uma das entradas do jantar de Dia dos Namorados do ArtFusão

Em tempos de valorização das experiências, o ArtFusão transforma o Dia dos Namorados em uma celebração sensorial. Com o tema “Uma Noite Feita à Mão”, o restaurante preparou uma experiência exclusiva para casais que desejam viver uma noite marcada por afeto, sabores, música e criatividade.

Com sua proposta de gastronomia afetiva e por criar momentos que despertam memórias, o ArtFusão convida os apaixonados para uma noite cuidadosamente desenhada nos mínimos detalhes. A paleta de cores dita o tom do ambiente, a música ao vivo embala os encontros na noite que terá menu especial, criado exclusivamente para a data.

Mais do que um jantar, a experiência inclui ainda uma oficina de chocolate artesanal, em que os casais poderão criar seus próprios chocolates e construir memórias juntos, decorando-os com grãos, sementes e frutas secas. Para tornar a lembrança ainda mais especial, cada criação será acondicionada em uma embalagem exclusiva do restaurante, personalizada pelos próprios casais de namorados durante a noite.

“O amor também se constrói nos pequenos gestos, nas memórias compartilhadas e no tempo dedicado ao outro. Sendo assim, pensamos cada detalhe desta experiência para que os casais levem para casa muito mais do que uma refeição, como também uma lembrança afetiva construída a quatro mãos”, destaca a chef Glaucia Bollella.

Menu exclusivo

Entradas:

Tartine Gravlax: tostadas fininhas do pão da casa acompanhadas de cream cheese de kefir, carapau curado e grãos de mostarda fermentada.

Bruschettas Rockford: pão centenário tostado no azeite, queijo Rockford, relish de cebola roxa e mel de laranjeiras.

Folhadas de Brie: massa fillo crocante com queijo brie assado, geleia de pimenta com pera e limão-siciliano.

Crocante de Camarão: cracker em folha de arroz com camarão grelhado na manteiga e alho, servido com guacamole da casa.

Arancini Rosso & Ervas Finas: croqueta de risoto de tomate fresco e ervas da horta, empanada em panko e finalizada com maionese caseira de hondashi.

Pratos principais:

L'Entrecôte: corte nobre grelhado na brasa, acompanhado de batatas rústicas, salada de rúcula e creme de mostarda artesanal.

Risoto de Camarão: camarões salteados na manteiga e alho assado, com toque de limão-siciliano e ervas frescas.

Risoto de Cogumelos: combinação de cogumelos frescos, vinho branco e parmesão, resultando em um prato cremoso e aromático.

Sobremesas: Grand Finale:

Cheesecake com geleia de frutas vermelhas

Mousse de Chocolate

Café ou Chá acompanhado de Petit Four

Sobre o ArtFusão

O ArtFusão é um espaço que une gastronomia, acolhimento e experiências afetivas. Com uma proposta que valoriza os encontros, os sabores artesanais e a criação de memórias.

Serviço:

Jantar de Namorados ArtFusão - Uma Noite Feita à Mão

O valor único cobrado pela experiência inclui:

Todas as entradas do menu.

Um prato principal à escolha.

Uma sobremesa à escolha.

Café ou chá com petit four.

Oficina de chocolate artesanal.

Música ao vivo.

Água da nascente como cortesia.

Bebidas são cobradas à parte. Taxa de serviço opcional de 13%.

As vagas são limitadas e as reservas devem ser realizadas antecipadamente.

Endereço: Rua Agostinho de Souza, 102 - Morro Grande, Caieiras - São Paulo

Site: www.artfusao.com

Reservas: (11) 99128-6346

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