Atendimento da Corsan é vandalizado por cliente revoltada em Passo Fundo

Na tarde desta quarta-feira (17), uma mulher destruiu a porta de vidro da sede da Corsan, localizada na Travessa Mem de Sá, no bairro Rodrigues, em Passo Fundo.

Conforme informações apuradas, a mulher chegou até a central de atendimento portando um martelo e quebrou a porta de vidro de entrada da unidade. Ela foi contida pelos funcionários até a chegada da Brigada Militar.

A guarnição compareceu rapidamente ao local, colheu o depoimento da mulher, realizou o registro dos fatos e os demais procedimentos legais cabíveis.

Durante o acompanhamento da ocorrência, a reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Corsan. A companhia informou que deverá encaminhar uma nota oficial sobre o caso.

No local dversos clientes relataram insatisfação com os valores das contas de água e outros problemas relacionados ao serviço prestado pela companhia. As reclamações envolvem, principalmente, aumentos considerados elevados nas cobranças e dificuldades enfrentadas por consumidores para solucionar demandas junto à empresa.

O caso será apurado pelas autoridades competentes.

NOTA DA CORSAN

A Companhia repudia todo e qualquer ato de vandalismo. Medidas cabíveis serão tomadas para apontar responsabilidades. A Brigada Militar foi acionada para atender a ocorrência.

A autora do ato não é cliente da Corsan, não estava aguardando para ser atendida e sequer entrou nas dependências da loja. Foi ao local com o objetivo deliberado de vandalizar.