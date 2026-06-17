Quarta, 17 de Junho de 2026
5°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Até quando vai a friaca no RS? Veja o que diz a meteorologia sobre os próximos dias

A partir de quinta-feira (18), o cenário começa a mudar

Por: Andre Eberhardt Fonte: INMET, EPAGRI e SIMAGRO
17/06/2026 às 18h14
Até quando vai a friaca no RS? Veja o que diz a meteorologia sobre os próximos dias
(Foto: Foto: Sérgio Baum)

Após três dias consecutivos com registros de temperaturas negativas em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, o frio mais intenso começa a perder força nos próximos dias.

As manhãs devem continuar geladas, mas a meteorologia não indica, por enquanto, a chegada de uma nova massa de ar polar com a mesma intensidade da que atua sobre o RS nesta semana.

A previsão indica aumento gradual das temperaturas, mas também a chegada de chuva, ventos fortes e uma nova frente fria ao Estado.

Virada no tempo

A partir de quinta-feira (18), o cenário começa a mudar. De acordo com a Climatempo, uma área de baixa pressão entre a Argentina e o Uruguai aumenta a instabilidade sobre o Rio Grande do Sul. 

O dia ainda terá períodos de sol entre nuvens, mas a chuva avança pelo Oeste e pela Campanha entre a tarde e a noite, com possibilidade de trovoadas isoladas.

Além disso, as temperaturas ficam mais elevadas durante a madrugada e a manhã em comparação aos dias anteriores. Há chance de geada isolada em alguns pontos do Sul e da Serra, a tendência é de enfraquecimento do frio mais rigoroso que marcou o início da semana.

Mínima e máxima nos próximos dias

Porto Alegre

  • Quinta: 9ºC a 18ºC
  • Sexta: 12°C a 17ºC – com chuva
  • Sábado: 12ºC a 15ºC – com chuva
  • Domingo: 11ºC a 17ºC

Pelotas

  • Quinta: 8ºC a 16ºC
  • Sexta: 12°C a 17ºC – com chuva
  • Sábado: 8ºC a 14ºC – com chuva
  • Domingo: 9ºC a 14ºC

Passo Fundo

  • Quinta: 5ºC a 17ºC
  • Sexta: 11°C a 12ºC – com chuva
  • Sábado: 11ºC a 13ºC – com chuva
  • Domingo: 9ºC a 17ºC

Caxias do Sul

  • Quinta: 4ºC a 18ºC
  • Sexta: 10°C a 14ºC – com chuva
  • Sábado: 10ºC a 12ºC – com chuva
  • Domingo: 9ºC a 17ºC

Santa Maria

  • Quinta: 7ºC a 16ºC
  • Sexta: 12°C a 16ºC – com chuva
  • Sábado: 11ºC a 14ºC – com chuva
  • Domingo: 10ºC a 17ºC

Santa Rosa

  • Quinta: 9ºC a 19ºC
  • Sexta: 12°C a 16ºC – com chuva
  • Sábado: 10ºC a 16ºC – com chuva
  • Domingo: 8ºC a 17ºC

Uruguaiana

  • Quinta: 11ºC a 18ºC
  • Sexta: 11°C a 15ºC – com chuva
  • Sábado: 7ºC a 15ºC – com chuva
  • Domingo: 7ºC a 16ºC

Capão da Canoa

  • Quinta: 6ºC a 16ºC
  • Sexta: 10°C a 16ºC – com chuva
  • Sábado: 11ºC a 14ºC – com chuva
  • Domingo: 9ºC a 15ºC

Avanço de frente fria

Na sexta-feira (19), uma frente fria avança pelo Estado e provoca chuva em praticamente todas as regiões. Os maiores acumulados são esperados para o Oeste, Missões, Campanha e Noroeste.

O tempo também deve ficar mais fechado, com ventos entre 50 km/h e 75 km/h em áreas da metade Norte, Centro e Litoral.

sábado (20) ainda começa com muita nebulosidade e possibilidade de chuva isolada em parte do Estado, mas a tendência é de melhora gradual das condições do tempo ao longo do dia. 

sol volta a aparecer entre nuvens em diversas regiões e as temperaturas apresentam elevação durante a tarde.

Com isso, o período de frio extremo que levou os termômetros a ficarem abaixo de zero por três dias seguidos deve chegar ao fim. 

Top 20 das mínimas RS nesta quarta-feira

  • Vacaria: -3,4°C
  • Bom Jesus: -1,7°C
  • Dom Pedrito: 0,0°C
  • Getúlio Vargas: 0,1°C
  • Soledade: 0,1°C
  • Santana do Livramento: 0,6°C
  • Pinhal da Serra: 0,9°C
  • Ajuricaba: 1,1°C
  • Caxias do Sul: 1,1°C
  • Quaraí: 1,1°C
  • Rosário do Sul: 1,3°C
  • Ibirubá: 1,6°C
  • Alegrete: 1,7°C
  • Santo Ângelo: 1,7°C
  • Casca: 1,7°C
  • Caçapava do Sul: 1,8°C
  • São Francisco de Paula: 1,8°C
  • Saldanha Marinho: 1,9°C
  • Nonoai: 2,0°C
  • São José dos Ausentes: 2,0°C

Na região Celeiro também há mudança no tempo a parte desta quinta-feira, a mínima ficará em torno de 8° graus em Tenente Portela e região, pela parte da tarde, os termometros devem estar em torno de 19° graus. Sem chuva prevista.
Na sexta-feira aumento de nuvens manhã, com chuva que fica forte à tarde. À noite, tempo seco a previsão é de 25,4 mm, com probabilidade de 98%.

Sábado será de instabilidade sob a região e domingo de tempo firme.


■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação Jornal Província
Gurias do Yucumã Há 9 horas

Gurias do Yucumã Flamengo homenageiam Rádio Província pelos 37 anos de história

Diretor Ildo Scapini entregou camiseta oficial da equipe ao diretor Jalmo Fornari em reconhecimento ao apoio da emissora ao esporte regional

 (Foto: Divulgação)
Aniversário Há 12 horas

Rádio Província FM celebra 37 anos de história

Fundada em 1989, a Rádio Província FM acompanha a história de Tenente Portela e da Região Celeiro, levando informação, entretenimento e companhia diariamente aos ouvintes — hoje também pelo rádio, internet e Alexa

 Obras de contenção foram projetadas a partir de estudos técnicos do solo e do volume de água -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom
Estradas Há 13 horas

Governo do Estado investe em obras para evitar deslizamentos em rodovias na Região dos Vales

A reconstrução da infraestrutura rodoviária gaúcha exige ir além da recuperação do asfalto, incorporando soluções estruturais que protejam as vias ...
Geral Há 14 horas

PM apreende mais de 30 balões em pouco mais de um mês no Rio

Período coincide com os festejos juninos, época em que soltura cresce

 (Fotos: Observador Regional)
Região Há 15 horas

Violência contra a mulher cresce na Região Celeiro em 2026

Entre os crimes registrados no período, as ameaças continuam sendo a principal forma de violência denunciada pelas mulheres da região. Foram contabilizados 234 casos dessa natureza entre janeiro e maio.

Tenente Portela, RS
Tempo nublado
Mín. Máx. 19°
Sensação
1.64 km/h Vento
67% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h23 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Quinta
19°
Sexta
13° 11°
Sábado
13° 10°
Domingo
19°
Segunda
13° 10°
Últimas notícias
Tenente Portela Há 15 minutos

Tenente Portela lança programação dos 71 anos e apresenta balanço de obras
Tecnologia Há 24 minutos

IA e casas conectadas impulsionam rotina doméstica no Brasil
Justiça Há 24 minutos

Polícia abre inquérito sobre arma apreendida atribuída a Bolsonaro
Política Há 24 minutos

Durigan critica PEC que dá autonomia ao BC por criar “novo Poder
Saúde Há 24 minutos

Novo caso de febre amarela é registrado em Lagoinha, interior de SP

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,10 -0,05%
Euro
R$ 5,87 -0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 349,530,56 +0,52%
Ibovespa
168,453,94 pts -0.7%
Mega-Sena
Concurso 3019 (16/06/26)
05
31
32
48
54
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3712 (16/06/26)
01
03
04
06
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2937 (15/06/26)
02
05
09
14
26
35
42
52
54
55
63
67
68
71
78
80
88
89
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2970 (15/06/26)
05
07
11
22
30
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias