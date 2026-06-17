Até quando vai a friaca no RS? Veja o que diz a meteorologia sobre os próximos dias

Após três dias consecutivos com registros de temperaturas negativas em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, o frio mais intenso começa a perder força nos próximos dias.

As manhãs devem continuar geladas, mas a meteorologia não indica, por enquanto, a chegada de uma nova massa de ar polar com a mesma intensidade da que atua sobre o RS nesta semana.

A previsão indica aumento gradual das temperaturas, mas também a chegada de chuva, ventos fortes e uma nova frente fria ao Estado.





Virada no tempo

A partir de quinta-feira (18), o cenário começa a mudar. De acordo com a Climatempo, uma área de baixa pressão entre a Argentina e o Uruguai aumenta a instabilidade sobre o Rio Grande do Sul.

O dia ainda terá períodos de sol entre nuvens, mas a chuva avança pelo Oeste e pela Campanha entre a tarde e a noite, com possibilidade de trovoadas isoladas.

Além disso, as temperaturas ficam mais elevadas durante a madrugada e a manhã em comparação aos dias anteriores. Há chance de geada isolada em alguns pontos do Sul e da Serra, a tendência é de enfraquecimento do frio mais rigoroso que marcou o início da semana.





Mínima e máxima nos próximos dias

Porto Alegre

Quinta: 9ºC a 18ºC

Sexta: 12°C a 17ºC – com chuva

Sábado: 12ºC a 15ºC – com chuva

Domingo: 11ºC a 17ºC

Pelotas

Quinta: 8ºC a 16ºC

Sexta: 12°C a 17ºC – com chuva

Sábado: 8ºC a 14ºC – com chuva

Domingo: 9ºC a 14ºC

Passo Fundo

Quinta: 5ºC a 17ºC

Sexta: 11°C a 12ºC – com chuva

Sábado: 11ºC a 13ºC – com chuva

Domingo: 9ºC a 17ºC

Caxias do Sul

Quinta: 4ºC a 18ºC

Sexta: 10°C a 14ºC – com chuva

Sábado: 10ºC a 12ºC – com chuva

Domingo: 9ºC a 17ºC

Santa Maria

Quinta: 7ºC a 16ºC

Sexta: 12°C a 16ºC – com chuva

Sábado: 11ºC a 14ºC – com chuva

Domingo: 10ºC a 17ºC

Santa Rosa

Quinta: 9ºC a 19ºC

Sexta: 12°C a 16ºC – com chuva

Sábado: 10ºC a 16ºC – com chuva

Domingo: 8ºC a 17ºC

Uruguaiana

Quinta: 11ºC a 18ºC

Sexta: 11°C a 15ºC – com chuva

Sábado: 7ºC a 15ºC – com chuva

Domingo: 7ºC a 16ºC

Capão da Canoa

Quinta: 6ºC a 16ºC

Sexta: 10°C a 16ºC – com chuva

Sábado: 11ºC a 14ºC – com chuva

Domingo: 9ºC a 15ºC

Avanço de frente fria

Na sexta-feira (19), uma frente fria avança pelo Estado e provoca chuva em praticamente todas as regiões. Os maiores acumulados são esperados para o Oeste, Missões, Campanha e Noroeste.

O tempo também deve ficar mais fechado, com ventos entre 50 km/h e 75 km/h em áreas da metade Norte, Centro e Litoral.

O sábado (20) ainda começa com muita nebulosidade e possibilidade de chuva isolada em parte do Estado, mas a tendência é de melhora gradual das condições do tempo ao longo do dia.

O sol volta a aparecer entre nuvens em diversas regiões e as temperaturas apresentam elevação durante a tarde.

Com isso, o período de frio extremo que levou os termômetros a ficarem abaixo de zero por três dias seguidos deve chegar ao fim.





Top 20 das mínimas RS nesta quarta-feira

Vacaria: -3,4°C

Bom Jesus: -1,7°C

Dom Pedrito: 0,0°C

Getúlio Vargas: 0,1°C

Soledade: 0,1°C

Santana do Livramento: 0,6°C

Pinhal da Serra: 0,9°C

Ajuricaba: 1,1°C

Caxias do Sul: 1,1°C

Quaraí: 1,1°C

Rosário do Sul: 1,3°C

Ibirubá: 1,6°C

Alegrete: 1,7°C

Santo Ângelo: 1,7°C

Casca: 1,7°C

Caçapava do Sul: 1,8°C

São Francisco de Paula: 1,8°C

Saldanha Marinho: 1,9°C

Nonoai: 2,0°C

São José dos Ausentes: 2,0°C

Na região Celeiro também há mudança no tempo a parte desta quinta-feira, a mínima ficará em torno de 8° graus em Tenente Portela e região, pela parte da tarde, os termometros devem estar em torno de 19° graus. Sem chuva prevista.

Na sexta-feira aumento de nuvens manhã, com chuva que fica forte à tarde. À noite, tempo seco a previsão é de 25,4 mm, com probabilidade de 98%.



Sábado será de instabilidade sob a região e domingo de tempo firme.



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