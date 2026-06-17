Até quando vai a friaca no RS? Veja o que diz a meteorologia sobre os próximos dias

Após três dias consecutivos com registros de temperaturas negativas em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, o frio mais intenso começa a perder força nos próximos dias.
As manhãs devem continuar geladas, mas a meteorologia não indica, por enquanto, a chegada de uma nova massa de ar polar com a mesma intensidade da que atua sobre o RS nesta semana.
A previsão indica aumento gradual das temperaturas, mas também a chegada de chuva, ventos fortes e uma nova frente fria ao Estado.
A partir de quinta-feira (18), o cenário começa a mudar. De acordo com a Climatempo, uma área de baixa pressão entre a Argentina e o Uruguai aumenta a instabilidade sobre o Rio Grande do Sul.
O dia ainda terá períodos de sol entre nuvens, mas a chuva avança pelo Oeste e pela Campanha entre a tarde e a noite, com possibilidade de trovoadas isoladas.
Além disso, as temperaturas ficam mais elevadas durante a madrugada e a manhã em comparação aos dias anteriores. Há chance de geada isolada em alguns pontos do Sul e da Serra, a tendência é de enfraquecimento do frio mais rigoroso que marcou o início da semana.
Porto Alegre
Pelotas
Passo Fundo
Caxias do Sul
Santa Maria
Santa Rosa
Uruguaiana
Capão da Canoa
Na sexta-feira (19), uma frente fria avança pelo Estado e provoca chuva em praticamente todas as regiões. Os maiores acumulados são esperados para o Oeste, Missões, Campanha e Noroeste.
O tempo também deve ficar mais fechado, com ventos entre 50 km/h e 75 km/h em áreas da metade Norte, Centro e Litoral.
O sábado (20) ainda começa com muita nebulosidade e possibilidade de chuva isolada em parte do Estado, mas a tendência é de melhora gradual das condições do tempo ao longo do dia.
O sol volta a aparecer entre nuvens em diversas regiões e as temperaturas apresentam elevação durante a tarde.
Com isso, o período de frio extremo que levou os termômetros a ficarem abaixo de zero por três dias seguidos deve chegar ao fim.
Na região Celeiro também há mudança no tempo a parte desta quinta-feira, a mínima ficará em torno de 8° graus em Tenente Portela e região, pela parte da tarde, os termometros devem estar em torno de 19° graus. Sem chuva prevista.
Na sexta-feira aumento de nuvens manhã, com chuva que fica forte à tarde. À noite, tempo seco a previsão é de 25,4 mm, com probabilidade de 98%.
Sábado será de instabilidade sob a região e domingo de tempo firme.
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