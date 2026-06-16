Palmeira das Missões será contemplada com 100 moradias por programa habitacional do Estado

Palmeira das Missões está entre os municípios contemplados pelo Programa Porta de Entrada – Entidades, que recebeu um aporte de R$ 33,78 milhões do governo do Estado para viabilizar a construção de 1.689 moradias em 11 cidades gaúchas. No município, o recurso será destinado ao empreendimento habitacional dos loteamentos Hortência e Girassol, que prevê a construção de 100 unidades habitacionais por meio da Associação Bairro Aparecida.

O investimento estadual corresponde a um subsídio de R$ 20 mil por moradia e será utilizado para complementar os recursos já previstos no projeto habitacional vinculado ao programa federal Minha Casa Minha Vida. A medida busca garantir o equilíbrio financeiro do empreendimento e assegurar a continuidade das obras.

Recursos devem ser liberados nos próximos dias

Os valores foram repassados pelo governo do Estado à Caixa Econômica Federal, agente financeiro do programa. A liberação dos recursos para a entidade responsável ocorrerá de forma gradual, conforme a apresentação de documentos e comprovações relacionadas ao andamento da obra.

A expectativa é de que os recursos comecem a ser disponibilizados nos próximos dias, após a conclusão dos trâmites necessários e da verificação do estágio de execução do projeto.

Complementação financeira fortalece empreendimento

O Programa Porta de Entrada – Entidades foi criado para atender cooperativas e associações habitacionais que executam projetos do Minha Casa Minha Vida. A modalidade oferece uma complementação financeira considerada fundamental para viabilizar empreendimentos habitacionais e evitar atrasos nas obras.

Segundo o governo estadual, os recursos permitirão que os projetos avancem sem interrupções, além de estimular a geração de empregos e movimentar o setor da construção civil.

Programa amplia acesso à moradia

Criado por meio da Política Estadual de Habitação de Interesse Social (Pehis), instituída em 2024, o Porta de Entrada já se consolidou como uma das principais iniciativas habitacionais do Rio Grande do Sul. Além da modalidade Entidades, o programa já beneficiou mais de 13 mil famílias por meio de subsídios para aquisição da casa própria.

O governo estadual estima que os investimentos realizados pelo programa tenham movimentado mais de R$ 1 bilhão na economia gaúcha, fortalecendo a cadeia da construção civil e ampliando o acesso à moradia para famílias de baixa renda.







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