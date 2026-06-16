Barra do Guarita, Derrubadas, Iraí e Palmitinho assinam convênios do Consulta Popular

Os municípios de Barra do Guarita, Derrubadas, Iraí e Palmitinho assinaram convênios da Consulta Popular 2025/2026, com investimentos para a agricultura familiar. As assinaturas foram formalizadas nesta segunda-feira, 15 de junho, junto a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR).

Os recursos serão destinados para a melhoria da estrutura de feiras, aquisição de insumos agrícolas para fortalecer a produção leiteira, fortalecimento das patrulhas agrícolas, com aquisição de equipamentos como trituradores de galhos, roçadeiras e arados, e ações voltadas à melhoria das condições de preparo e manejo do solo para agricultura familiar, incluindo aquisição de fertilizantes, adubos e calcário.

Nesta segunda rodada de assinaturas, além dos quatro municípios, mais 16 foram contemplados no Estado, somando R$ 1,5 milhão em recursos.

Na semana passada, ocorreu a assinatura da primeira etapa, e treze municípios da região realizaram as assinaturas com investimentos infraestrutura, equipamentos agrícolas e melhorias produtivas no campo.