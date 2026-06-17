Copa do Mundo inspira atividades com apoio da IA

A realização da Copa do Mundo tem levado educadores a buscar formas de transformar o interesse dos estudantes pelo torneio em oportunidades de aprendizagem. O tema permite abordar conteúdos de diferentes áreas do conhecimento, mas o planejamento de atividades interdisciplinares ainda representa um desafio para muitos professores, especialmente pela demanda de tempo para pesquisa, elaboração de materiais e definição de estratégias pedagógicas.

Nesse contexto, ferramentas de inteligência artificial voltadas para a educação começam a ser testadas como apoio ao planejamento docente. Entre elas está o AI4School, plataforma que auxilia professores na criação de atividades, roteiros de pesquisa, avaliações e materiais didáticos a partir de temas de interesse dos alunos.

Bruno Gomes, professor e especialista em educação que utiliza o AI4School em suas atividades de planejamento pedagógico, avalia que a inteligência artificial pode contribuir para ampliar as possibilidades de trabalho em sala de aula sem substituir a atuação do educador.

"O que observamos é que a inteligência artificial pode reduzir o tempo gasto em tarefas operacionais do planejamento. Isso permite que o professor dedique mais energia à mediação pedagógica, à adaptação das atividades à realidade da turma e à construção de experiências de aprendizagem mais significativas", afirma.

Segundo Gomes, um dos usos mais interessantes observados durante os testes está na criação de propostas interdisciplinares a partir de temas contemporâneos. No caso da Copa do Mundo, por exemplo, a ferramenta pode sugerir atividades relacionadas à Geografia, História, Matemática e Língua Portuguesa, utilizando dados, notícias e contextos ligados à competição.

Na área de Matemática, é possível trabalhar conceitos estatísticos com tabelas de classificação, médias de gols e interpretação de gráficos. Em Língua Portuguesa, o tema pode servir de base para atividades de leitura crítica, produção textual e análise de notícias. Já em Geografia, os estudantes podem desenvolver pesquisas sobre os países participantes, aspectos culturais e indicadores sociais.

Outro recurso observado nos testes é a geração de apresentações e materiais de apoio para as aulas. A ferramenta também pode auxiliar na elaboração de cronogramas, sequências didáticas, rubricas de avaliação, quizzes e atividades colaborativas.

"A tecnologia não entrega um projeto pronto. Ela oferece sugestões e estruturas que podem ser adaptadas pelo professor de acordo com seus objetivos pedagógicos. O resultado final continua dependendo da intencionalidade docente e do conhecimento que o educador tem de seus alunos", destaca o professor.

O uso de inteligência artificial na educação tem ganhado espaço principalmente como ferramenta de apoio ao planejamento e à personalização do ensino. Quando utilizada de forma estratégica, a tecnologia pode facilitar a construção de atividades contextualizadas, aproveitando temas de grande interesse dos estudantes para promover aprendizagens conectadas a diferentes áreas do conhecimento.

A Copa do Mundo é um exemplo de como acontecimentos de relevância global podem ser incorporados ao ambiente escolar, estimulando o engajamento dos alunos e favorecendo abordagens que integram diferentes disciplinas em torno de um mesmo tema.