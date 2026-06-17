Bahia reforça protagonismo turístico no Nordeste

A Bahia registrou aumento de 13,7% na atividade turística em 2026, em um cenário de aumento da circulação de visitantes e fortalecimento do setor em diferentes regiões do estado. O desempenho acompanha a consolidação de destinos como Salvador, Porto Seguro e Trancoso, que seguem entre os mais procurados ao longo do ano, reforçando a posição da Bahia entre os principais polos turísticos do país.

O levantamento da Tribuna da Bahia aponta que o crescimento está associado à retomada da atividade turística e ao aumento da movimentação de viajantes. O movimento é impulsionado pela procura por destinos já consolidados e pela diversificação de roteiros dentro da Bahia, o que reforça a recomposição do fluxo turístico no estado ao longo de 2026.

De acordo com dados da Embratur, o Nordeste ampliou sua participação no turismo internacional em 2026, com Bahia, Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Maranhão entre os estados com maior crescimento na entrada de visitantes estrangeiros. Nesse mesmo contexto, o Brasil recebeu mais de 4,3 milhões de turistas internacionais entre janeiro e abril de 2026, cenário que reforça a retomada do turismo no país e se reflete também no desempenho baiano.

O CEO da Bahia Terra Turismo, Felipe Oliveira Pedreira, afirma que o aumento da demanda já impacta diretamente a operação das empresas do setor. "A demanda no nosso setor de atendimento ao cliente aumentou significativamente, precisando de novas contratações e reforço no atendimento, assim como nos demais setores", diz.

Ele observa ainda uma mudança no perfil do viajante, com maior interesse por destinos menos explorados e experiências ligadas à natureza. "Acredito que a maioria vem buscando novidades, destinos na Bahia pouco conhecidos e que preservam o silêncio e a natureza, como Ilha de Boipeba, Barra Grande, Abrolhos e Caraíva", afirma.

Mesmo com o crescimento do setor, a sazonalidade ainda é um desafio estrutural para as empresas, que precisam equilibrar resultados entre alta e baixa temporada. "A organização administrativa da Bahia Terra foca em faturar bem na alta estação para que, na baixa estação, possamos manter o mesmo padrão de equipe e atendimento durante todo o ano", explica o executivo. Ele acrescenta que a qualificação contínua das equipes também é parte essencial da operação e do atendimento ao cliente.

Para Felipe, a força do turismo na Bahia está ligada à diversidade de destinos e ao maior litoral do Brasil, fatores que ampliam a competitividade do estado no cenário nacional. "A diversidade de opções de destinos e por ter o maior litoral do Brasil contribui bastante para o sucesso da Bahia".

Diante desse cenário, a empresa projeta expansão da operação em Salvador e ampliação dos serviços de transfer. "Investiremos em novos pontos de atendimento na cidade de Salvador e ampliação dos serviços de transfer", avalia.

O desempenho reforça a consolidação da Bahia como um dos principais destinos turísticos do país em 2026, em meio à expansão do setor e à maior integração com o fluxo internacional de viagens.

Para saber mais, basta acessar o site da Bahia Terra Turismo: www.bahiaterra.com/transfer