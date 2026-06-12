Kariri Criativo fortalece a economia criativa do Cariri

A Plataforma Kariri Território Criativo vem se consolidando como um importante instrumento de fortalecimento da economia criativa na região do Cariri. Criada para conectar empreendedores criativos, produtores culturais, artistas, coletivos, mestres da cultura, pesquisadores e diversos agentes do setor, a ferramenta funciona como um ambiente digital de integração, visibilidade e desenvolvimento para quem atua no ecossistema criativo regional.

Lançada em abril deste ano pelo Programa Kariri Criativo, a plataforma reúne informações, oportunidades e serviços em um único espaço, facilitando o acesso a editais, cursos, formações, calendário de eventos e atividades culturais. Além disso, oferece uma rede de criativos em que profissionais e iniciativas podem cadastrar seus perfis, divulgar seus trabalhos, ampliar conexões e fortalecer parcerias entre os municípios da Região Metropolitana do Cariri.

A proposta é criar uma grande vitrine digital da produção cultural e criativa da região, promovendo o intercâmbio de conhecimentos, o compartilhamento de experiências e a construção de uma rede colaborativa capaz de impulsionar o desenvolvimento sustentável da cultura e da economia criativa. A plataforma também disponibiliza um espaço dedicado ao conhecimento, reunindo publicações, pesquisas e conteúdos voltados à qualificação dos agentes culturais e empreendedores.

"A função da plataforma é organizar um espaço comum onde você possa entender o que pode estudar, onde promover um projeto, apresentar o meu saber e o meu fazer. A ferramenta conta com um espaço de conhecimento onde é possível acessar publicações. Ela é a casa digital do Programa Kariri Criativo, que promove a região e que hoje já conta com cerca de 150 inscritos", explica Camille, coordenadora do Programa Kariri Criativo.

Com o objetivo de ampliar o alcance da ferramenta e incentivar novos cadastros, a cidade de Caririaçu recebe, no próximo dia 17 de junho, mais uma etapa do Circuito Pulsa Kariri. A iniciativa integra as ações do Fórum de Governança do Ecossistema Criativo e reunirá gestores públicos, mobilizadores, empreendedores e agentes culturais para uma programação voltada à formação, articulação e construção coletiva de estratégias para o fortalecimento da economia criativa local.

Durante o encontro, que acontece no Centro Cultural Dr. Raimundo de Oliveira Borges, os participantes terão a oportunidade de conhecer melhor a Plataforma Kariri Território Criativo, realizar seus cadastros e participar de um mutirão de inscrição e capacitação. A programação também inclui o painel "Economia Criativa e Inovação: Perspectivas para o Futuro" e a Oficina de Construção do Plano Estratégico de Economia Criativa, espaço dedicado à reflexão sobre os caminhos de desenvolvimento de Caririaçu para os próximos dez anos.

Programação

A programação terá início às 9h20 com o painel "Economia Criativa e Inovação: Perspectivas para o Futuro", que seguirá até as 10h. Em seguida, das 10h20 às 12h20, será realizada a Oficina de Construção do Plano Estratégico de Economia Criativa, espaço dedicado ao debate coletivo sobre o futuro de Caririaçu, com reflexões sobre como a cidade deve se desenvolver nos próximos dez anos, quais princípios irão nortear esse processo e quais objetivos estratégicos deverão ser alcançados. No período da tarde, das 14h às 17h, a programação contará com um mutirão de inscrição e capacitação, voltado ao fortalecimento e à qualificação dos participantes.

Mais informações sobre a plataforma, incluindo orientações para cadastro de projetos, desenvolvimento de ações e inclusão de novos perfis, estão disponíveis no portal Kariri Criativo: www.kariricriativo.com