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Neymar volta a treinar com a seleção a 2 dias do jogo contra o Haiti

Camisa 10 participou de movimentação com bola nos primeiros 10min

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
17/06/2026 às 18h37

O penúltimo treino da seleção brasileira antes do duelo de sexta-feira (19) contra o Haiti começou com alegria e descontração no campo do Columbia Park, em Nova Jersey (Estados Unidos). O motivo foi o retorno do atacante Neymar aos treinos com o grupo. Ele se juntou à equipe nos primeiros 10 minutos de um total de 15min abertos à cobertura da imprensa.

Antes do início das atividades, Neymar foi saudado pelos companheiros em um corredor polonês, assim como fizeram com o técnico Carlo Ancelloti para comemorar o aniversário dele na última quarta (10). Hoje completa um mês que o camisa 10 iniciou o processo de recuperação de uma lesão muscular grau dois na panturrilha direita. Ele se machucou em partida do Santos contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro.

Diferentemente do ocorrido na véspera, hoje Neymar participou de roda de bobinho com os demais jogadores e depois seguiu sozinho para trabalho específico com o preparador físico Minu Fulco. Ainda não há previsão de quando o atacante poderá entrar em campo com a Amarelinha.

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Outra novidade no treino de hoje foi a volta de Raphinha, que não participava das atividades com o elenco desde a partida contra Marrocos, por conta de bolhas nos pés.

Na próxima sexta (19) indica que Neymar segue como desfalque para o segundo jogo do Brasil pelo Grupo C da Copa do Mundo. Na próxima sexta (19), o Brasil encara o Haiti, às 21h30 (horário de Brasília), na Filadélfia, na segunda rodada do Grupo C. Além da vitória, a seleção busca ampliar o saldo de gols para subir na classificação da chave. A Amarelinha é a terceira colocada na chave, após o empate na estreia contra Marrocos.

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© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
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