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Veja os jogos de quarta-feira pela Copa do Mundo 2026

Primeira rodada termina com estreias dos grupos K e L

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
17/06/2026 às 07h40

Quatro partidas serão disputadas nesta quarta-feira (17) pelos grupos K e L da Copa do Mundo 2026. A primeira delas será entre Portugal e RD Congo, às 14h, em Houston.

Na sequência, às 17h, a Inglaterra enfrentará a Croácia em Dallas. Gana e Panamá jogarão às 20h em Toronto. Já a partida entre Uzbequistão e Colômbia será na Cidade do México, às 23h.

Jogos desta quarta-feira, 17 de junho (horário de Brasília)

14h - Portugal x RD Congo (Grupo K)

17h - Inglaterra x Croácia (Grupo L)

20h - Gana x Panamá (Grupo L)

23h - Uzbequistão x Colômbia (Grupo K)

Grupo K

Com quatro integrantes de diferentes continentes (Portugal, Colômbia, RD Congo e Uzbequistão), o Grupo K tem Portugal, quinta colocada no ranking da Fifa, como favorita para se classificar à segunda fase do torneio.

Com um dos melhores elencos desta Copa, os portugueses têm uma equipe talentosa e experiente, que costuma apresentar um estilo ao mesmo tempo técnico e criativo. Dessa forma, reúne, além de um bom jogo coletivo, capacidade para jogadas individuais principalmente no ataque.

Uma outra equipe forte do grupo é a Colômbia, com um time experiente e competitivo, de jogo vertical, intenso e veloz.

Congo e Uzbequistão são equipes de menor tradição. A última participação da equipe africana foi na Copa de 1974. Já o Uzbequistão participa pela primeira vez de uma Copa do Mundo.

Grupo L

Duas forças do futebol europeu (Inglaterra e Croácia) e uma equipe competitiva da África (Gana) tornam o Grupo L um dos mais disputados desta primeira fase da Copa de 2026. Correndo por fora, mas com uma equipe organizada do ponto de vista coletivo, está o Panamá.

A atual geração é, para muitos, uma das melhores do futebol inglês, principalmente do ponto de vista ofensivo. Prova disso é o bom desempenho que teve durante as eliminatórias da Copa.

Caso mantenha o modelo de jogo que vêm adotando, os ingleses apresentarão um futebol de pressão alta e bastante velocidade, principalmente pelos lados do campo.

A Croácia, vice-campeã da Copa de 2018, tem feito boas campanhas em grandes competições, e costuma crescer em jogos decisivos. Bem organizada taticamente, possui um meio-campo técnico que procura sempre controlar a posse de bola.

Gana pode ser uma surpresa neste grupo, a ponto de se classificar para a fase seguinte, ainda que seja vista como a terceira força da chave. Tem como característica um jogo de intensidade física.

Já o Panamá, tido como azarão do grupo, possui uma equipe compacta que deve prezar por um jogo defensivo na busca por jogadas de contra ataque.

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