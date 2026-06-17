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Arthur não seguirá no Grêmio em 2026

O vínculo do volante com o clube italiano vai até junho de 2027, mas a tendência é de que ele também não retorne para o futebol europeu neste momento

Por: Andre Eberhardt Fonte: GZH
17/06/2026 às 07h52
Arthur não seguirá no Grêmio em 2026
(Foto: Lucas Uebel / Grêmio)
O Grêmio não permanecerá com Arthur para o restante de 2026. Após alguns dias de negociações, o clube e os representantes do jogador decidiram pelo fim das tratativas. O anúncio oficial foi feito no início da tarde desta terça-feira (16).
Emprestado pela Juventus até 30 de junho, o jogador tinha o desejo de permanecer em Porto Alegre. Porém, a política de readequação financeira do Grêmio travou o avanço das conversas. O clube fez uma oferta, dentro desta política, mas as partes não se acertaram.
O vínculo do volante com o clube italiano vai até junho de 2027, mas a tendência é de que ele também não retorne para o futebol europeu neste momento.
O Fluminense buscou informações sobre a situação das conversas entre o meio-campista e a direção gremista.
Em nota, o clube agradeceu ao atleta e desejou sucesso na carreira do jogador. Veja abaixo o comunicado:
O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o meio-campista Arthur não terá seu vínculo estendido após o encerramento do período de empréstimo contratual junto à Juventus-ITA, com término em 30 de junho de 2026.
Diante da manifestação de interesse na permanência do atleta, o Clube formalizou proposta de novo contrato de trabalho. Não houve acordo financeiro entre as partes envolvidas, em que pese a intenção mútua de continuidade de sua carreira na Arena.
O Grêmio agradece ao atleta pelos serviços prestados e deseja sucesso em sua sequência esportiva.


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