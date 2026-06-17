Jovens de Bom Progresso são aprovados e passam a integrar equipe Sub-15 do São Luiz

O esporte de Bom Progresso celebra mais um resultado expressivo na formação de jovens talentos. Por meio de uma iniciativa da Secretaria Municipal de Desportos, com suporte da Administração Municipal, os atletas Luis Antônio Noschang da Silva e Vítor Luis de Campos Grohe participaram de uma seletiva promovida pelo Esporte Clube São Luiz, em Ijuí.

Durante a avaliação, os dois jogadores demonstraram qualidade técnica, comprometimento e dedicação, características que garantiram a aprovação de ambos para integrar a categoria Sub-15 da equipe ijuiense.

A conquista representa um importante passo na trajetória esportiva dos jovens e evidencia o trabalho desenvolvido pela Escolinha Municipal de Futebol, que vem investindo na preparação e no desenvolvimento de atletas do município.

(Foto: Assessoria de Imprensa / Prefeitura Municipal de Bom Progresso)

Além do empenho dos jogadores, o resultado também reflete o incentivo recebido das famílias, fundamentais no acompanhamento e na formação dos adolescentes dentro e fora das quatro linhas.

A Administração Municipal e a Secretaria de Desportos parabenizam Luis Antônio e Vítor pela conquista e desejam êxito nesta nova etapa. O município reforça ainda o compromisso de continuar apoiando o esporte como instrumento de educação, integração social e realização de oportunidades para a juventude.

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