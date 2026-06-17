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Governo quer criar Universidade Federal do Esporte em 2027

Projeto foi aprovado pelo Senado e aguarda sanção presidencial

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
17/06/2026 às 16h40
Governo quer criar Universidade Federal do Esporte em 2027
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O governo federal pretende implementar já no início de 2027 a Universidade Federal do Esporte (UFEsporte), instituição que terá, como objetivo, promover ensino, pesquisa, extensão e inovação na área da ciência do esporte.

O projeto que cria essa instituição formadora de profissionais voltados ao esporte foi aprovado na terça-feira (16) pelo Senado e, agora, aguarda a sanção presidencial para se tornar lei.

Segundo o ministro do Esporte, Paulo Henrique Cordeiro, a Universidade Federal do Esporte poderá começar a ser implementada já no início do próximo ano [2027], caso as etapas de regulamentação avancem como previsto.

“A gente busca colocar a universidade de pé o mais breve possível. Se conseguirmos no início do próximo ano, será o ideal. Precisamos, ainda, trabalhar para formatar como ela vai funcionar”, disse Cordeiro nesta quarta-feira (17) durante o programa Bom Dia, Ministro, produzido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) .

UFEsporte

Fruto de uma parceria entre os ministérios do Esporte e da Educação, a UFEsporte atuará em diversas áreas, visando a formação de gestores, árbitros e técnicos, bem como professores, pesquisadores e especialistas nas diversas iniciativas voltadas ao esporte.

Para tanto, oferecerá cursos de graduação, pós-graduação e tecnológicos. “O importante é que ela [a UFEsporte] está criada”, acrescentou.

De acordo com o ministro, a criação da nova universidade faz o Brasil seguir exemplos de outros países bem-sucedidos no âmbito esportivo, que já trabalham nesse sentido, “com estruturas acadêmicas voltadas especificamente ao esporte”.

A UFEsporte precisará, ainda, ser regulamentada, o que, segundo o ministro, será feito “o mais breve possível”.

Ele lembrou que já existem, no Brasil, diversas faculdades e centros que formam profissionais de educação física.

“O que precisamos agora é avançar para cuidar da governança do esporte de forma mais aprimorada”.

O texto aprovado pelo Senado prevê que a instituição atuará também na qualificação de profissionais para a gestão de políticas públicas esportivas, no treinamento de atletas e no desenvolvimento de atividades científicas voltadas ao setor.

Além disso, a proposta estabelece que a universidade poderá contribuir para a inclusão social, com ações voltadas ao paradesporto e à promoção da equidade de gênero e étnico-racial, além do enfrentamento à discriminação no ambiente esportivo.

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