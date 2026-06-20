Maternidade Darcy Vargas apresenta ferramenta para fortalecer a segurança nas unidades de saúde

Foto: Victória Lopes/SES

A Maternidade Darcy Vargas (MDV) apresentou, nesta sexta-feira, 19, ao secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, o Classificador Inteligente e o SIGESPREV, ferramentas desenvolvidas entre a unidade própria da Secretaria de Estado da Saúde (SES) em parceria com o 5º Comando Regional da Polícia Militar de Joinville e o Centro Integrado de Informações em Saúde (CIIS). As soluções têm como objetivo aprimorar a prevenção e a gestão de ocorrências de segurança nas estruturas de saúde.

Participaram do encontro representantes das áreas da saúde e da segurança pública, a secretária municipal de Saúde de Joinville, Daniela Cavalcante, dirigentes da MDV e do Hospital Municipal São José, o comandante da Polícia Militar, coronel Cota, e integrantes do CIIS.

Durante a reunião, foram debatidas estratégias integradas para ampliar a prevenção, a orientação e a capacidade de resposta rápida diante de situações de risco que possam ocorrer nas unidades. A proposta fortalece a atuação conjunta entre as instituições, promovendo maior alinhamento e eficiência nas iniciativas voltadas à proteção dos ambientes assistenciais.

“Temos uma parceria com as forças de segurança e entendemos que a violência tem se tornado um desafio crescente para os serviços de saúde. Nunca vimos uma iniciativa de prevenção à violência como esta. Vamos analisar e aproveitar o que foi desenvolvido aqui para continuar demonstrando que o Governo de Santa Catarina se preocupa com os médicos, os servidores e todos que utilizam as nossas estruturas de saúde”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

A proposta também busca consolidar um modelo colaborativo de gestão da segurança, proporcionando mais tranquilidade aos profissionais da saúde, pacientes e visitantes, além de contribuir para um ambiente cada vez mais preparado para enfrentar desafios relacionados à segurança institucional.

“Apresentamos a iniciativa à Secretaria de Estado da Saúde com a proposta de expansão, e a receptividade foi extremamente positiva. Também mostramos ferramentas desenvolvidas para a gestão de leitos de terapia intensiva. Agora, vamos iniciar novos estudos que contribuirão para a conclusão desses projetos”, afirmou o diretor da Maternidade Darcy Vargas, Fábio Magrini.

O projeto tem como objetivo qualificar a análise das estruturas de segurança das unidades de saúde do município, permitindo diagnósticos situacionais mais precisos, a elaboração de planos de ação, a identificação de necessidades de capacitação, a construção de mapas situacionais e o apoio à tomada de decisões pelas forças de segurança em conjunto com os serviços de saúde.

Com informações: Comunicação MDV

Mais informações:

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: [email protected]

Nos siga no instagram @saude.sc