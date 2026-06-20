Gurias do Yucumã Flamengo terão uma mulher no comando técnico

As Gurias do Yucumã Flamengo viverão um capítulo inédito em sua trajetória a partir do próximo mês. Pela primeira vez na história da equipe profissional feminina, o comando técnico estará nas mãos de uma mulher.

A treinadora Cássia Souza, natural de São Paulo, foi anunciada para assumir a equipe no início de julho. A chegada da nova comandante representa um marco para o projeto esportivo, reforçando a presença feminina também na área técnica do futebol.

Com experiência na modalidade e recente conquista no torneio em Barcelona, Cássia desembarca na região com a missão de conduzir as Gurias do Yucumã Flamengo na sequência de seus desafios e contribuir para o desenvolvimento da equipe dentro das competições em que o clube estiver inserido.

A contratação simboliza um momento histórico para a agremiação, que passa a contar, pela primeira vez, com uma mulher à frente do time profissional. A expectativa é de que a nova treinadora inicie os trabalhos já nos primeiros dias de julho, dando início a uma nova fase no futebol feminino do clube.

A chegada de Cássia Souza também representa um avanço na valorização da participação feminina em funções de liderança no esporte, fortalecendo a representatividade dentro e fora das quatro linhas.