Gurias do Yucumã Flamengo terão uma mulher no comando técnico
Treinadora Cássia Souza, de São Paulo, assumirá a equipe profissional no início de julho e marcará um momento histórico para o clube
Por: Andre EberhardtFonte: Jornal Província
20/06/2026 às 19h42
As Gurias do Yucumã Flamengo viverão um capítulo inédito em sua trajetória a partir do próximo mês. Pela primeira vez na história da equipe profissional feminina, o comando técnico estará nas mãos de uma mulher.
A treinadora Cássia Souza, natural de São Paulo, foi anunciada para assumir a equipe no início de julho. A chegada da nova comandante representa um marco para o projeto esportivo, reforçando a presença feminina também na área técnica do futebol.
Com experiência na modalidade e recente conquista no torneio em Barcelona, Cássia desembarca na região com a missão de conduzir as Gurias do Yucumã Flamengo na sequência de seus desafios e contribuir para o desenvolvimento da equipe dentro das competições em que o clube estiver inserido.
A contratação simboliza um momento histórico para a agremiação, que passa a contar, pela primeira vez, com uma mulher à frente do time profissional. A expectativa é de que a nova treinadora inicie os trabalhos já nos primeiros dias de julho, dando início a uma nova fase no futebol feminino do clube.
A chegada de Cássia Souza também representa um avanço na valorização da participação feminina em funções de liderança no esporte, fortalecendo a representatividade dentro e fora das quatro linhas.
■ Notícias no WhatsApp: Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.